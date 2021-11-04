По мотивам "Кавказской пленницы" сняли фильм о вакцинации от COVID-19

"В районе эпидемия. Поголовные прививки. Распишитесь!" - такой известной цитатой начинается ролик о вакцинации, снятый сотрудниками Уляпского аульского Дома культуры в Адыгее. В основу необычного фильма, который появился на странице ДК в Instagram, легла сцена из легендарной комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница".

Ушедшие давно в народ фразы героев фильма Труса, Балбеса и Бывалого настолько органично вписались в современные реалии, что за несколько дней в соцсетях видео набрало множество восторженных отзывов.

- Если честно, мы создавали фильм для наших подписчиков в Instagram и не ожидали широкого общественного интереса, - призналась в разговоре с корреспондентом "Российской газеты" заведующая Уляпским ДК Сусанна Мерчанова - Главный посыл ролика - донести до людей важность вакцинации в непростых нынешних условиях. Но с юмором, чтобы зритель улыбнулся. Мы ведь сами сделали прививку одни из первых, так как плотно работаем с населением. Снимали на IPhone около двух недель назад, как раз после открытия Дома культуры (его построили в рамках нацпроекта). Дело в том, что ранее у нас не было полноценного здания для творческих занятий, арендовали актовый зал в школе. И в честь такого события решили снять короткометражку. Но когда объявили длительные ноябрьские каникулы, то быстро изменили сценарий.

Все роли исполнили работницы Дома культуры и юные участницы драматического кружка "Нарт" Красногвардейского района республики. В кадре разворачивается уже знакомая нам по фильму сцена приезда к комической троице врачей в белых халатах.

Авторы с точностью произвели все факты - доставаемые из чемоданчика шприцы разных размеров, мимику и жесты героев. Только в конце лекцию "доктора" о коварности "фильтрующего вируса ящура" заменили напоминанием, что после уколов появится электронный сертификат о вакцинации на портале госуслуг.

Озвучивали же персонажей при помощи аудиодорожки из советской комедии.