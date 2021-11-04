Путин назвал главные ценности России

День народного единства посвящен главным ценностям, которые близки и понятны каждому - искренняя любовь к Родине, уважение к предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, заявил, выступая в Севастополе, президент.

"Традиции заботы об Отечестве, готовность отстоять, защитить его - в характере нашего многомиллионного и многонационального народа", - заметил Владимир Путин. День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории страны. В начале XVII века она стояла на грани утраты суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты, но народ не допустил этого и отстоял родную землю, избавился от захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за возрождение страны, напомнил он.

"Прошло более четырех столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали - судьба, будущее Родины превыше всего", - сказал президент. Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот, добавил он. И особая миссия в консолидации общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий, добавил глава государства.