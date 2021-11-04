Путин назвал главные ценности России

"Традиции заботы об Отечестве, готовность отстоять, защитить его - в характере нашего многомиллионного и многонационального народа", - заметил Владимир Путин. День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории страны. В начале XVII века она стояла на грани утраты суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты, но народ не допустил этого и отстоял родную землю, избавился от захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за возрождение страны, напомнил он.
"Прошло более четырех столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали - судьба, будущее Родины превыше всего", - сказал президент. Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот, добавил он. И особая миссия в консолидации общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий, добавил глава государства.
Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
Были периоды, когда единство народа подтачивалось тяжелейшими историческими испытаниями - это революция 1917 года и запылавшая новая страшная смута - Гражданская война, отметил Владимир Путин. "Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и - что особенно важно - последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости", - сказал он.
Мемориальный комплекс служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились", продолжил президент. "Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму, - сказал он. - Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа".