Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя

Президент пообещал губернатору Севастополя рассмотреть предложение о новых выплатах жителям и защитникам осажденного Севастополя во время Великой Отечественной.

"Хорошо, сделаем", - поддержал Владимир Путин просьбу Михаила Развожаева о такой поддержке. Напомним, что глава государства в декабре 2020 года подписал закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя.

"Это будет значимая оценка их вклада и поддержка наших севастопольцев", - аргументировал на встрече Развожаев, напомнив, что, когда 80-летие с начала блокады отмечал Ленинград, Путин согласился поддержать блокадников и защитников города выплатами в 50 тысяч рублей.