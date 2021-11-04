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04.11.2021 21:21
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя

Текст: Кира Латухина

Президент пообещал губернатору Севастополя рассмотреть предложение о новых выплатах жителям и защитникам осажденного Севастополя во время Великой Отечественной.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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"Хорошо, сделаем", - поддержал Владимир Путин просьбу Михаила Развожаева о такой поддержке. Напомним, что глава государства в декабре 2020 года подписал закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя.

"Это будет значимая оценка их вклада и поддержка наших севастопольцев", - аргументировал на встрече Развожаев, напомнив, что, когда 80-летие с начала блокады отмечал Ленинград, Путин согласился поддержать блокадников и защитников города выплатами в 50 тысяч рублей.

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