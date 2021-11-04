Путин в Севастополе возложил цветы к мемориальному комплексу

Президент прибыл в Севастополь. В День народного единства Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России.

Монумент был открыт в апреле​ на побережье Карантинной бухты по поручению президента. Ожидается, что глава государства выступит с речью.

Из Севастополя Владимир Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси и пообщается с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Также президент встретится с губернатором города Михаилом Развожаевым.