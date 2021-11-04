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04.11.2021 16:58
Рубрика: Власть

Путин в Севастополе возложил цветы к мемориальному комплексу

Текст: Кира Латухина

Президент прибыл в Севастополь. В День народного единства Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России.

Фото: РИА Новости
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Монумент был открыт в апреле​ на побережье Карантинной бухты по поручению президента. Ожидается, что глава государства выступит с речью.

Из Севастополя Владимир Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси и пообщается с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Также президент встретится с губернатором города Михаилом Развожаевым.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Празднование Дня народного единства

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