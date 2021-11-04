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Рубрика: Общество

Видео: Как в горах Сочи встретили День народного единства

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Во время длинных выходных, объявленных в стране нерабочими днями, Сочи пользуется особой популярностью. В День народного единства многие отдыхающие отправились в горы, чтобы встретить праздник на высоте. Несмотря на то, что массовые мероприятия в регионе приостановлены из-за антиковидных мер, поездка подняла настроение - панорамные горные виды из-за ясной и солнечной погоды просматривались со всех сторон.

Сегодня днем в предгорье (на горном курорте "Красная Поляна" это 540 метров над уровнем моря) царила жаркая погода - выше +20 градусов. Поэтому смело можно было ходить в майках и шортах. Но те, кто добрался сюда, хотят подняться в горы на канатной дороге.

Фото: РИА Новости
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- Конечно, мы утеплились и даже захватили с собой шапки, - улыбается семейная пара с сыном из Москвы. - Мы первый раз в Сочи, и, знаете, очень приятно удивлены инфраструктурой и сервисом. А уж про виды можно и не говорить - они потрясающие, положительные эмоции до мурашек.

На высоте 960 метров уже немного прохладнее - +18, но солнце слепит глаза. Здесь гостей ждет достаточно большая прогулочная площадка для прогулок и фотосессий. Только велосипедисты стараются быстрее миновать этот участок, чтобы побыстрее добраться наверх. Кстати, в этом году на "Красной Поляне" зона катания байк-парка увеличилась до 30 километров, сравнявшись с протяженностью трасс для катания на горных лыжах и сноубордах.

- Я приехал сюда во второй раз и, честно говоря, у меня эмоций море, - рассказал Дмитрий из Уфы. - Катание по грязи доставляет особое удовольствие. Потом грязь быстро смывается. Велосипед я взял напрокат за четыре тысячи рублей за день катания. Недавно два дня подряд здесь шли дожди, и кататься было трудно, а сейчас подсыхает - и уже получше.

На следующем уровне - 1460 метров над уровнем моря - встречаю супругов Анну и Михаила из Москвы с палками для треккинга. По их словам, в межсезонье здесь особая прелесть - можно походить по горам, совершая хайкинг (непродолжительное пешее путешествие по горной местности).

- По состоянию физической подготовки здесь можно выбрать маршрут любой уровень сложности, - отметили они. - Мы выбрали достаточно сложный - на высоту 2,3 тысячи метров. Там всего плюс пять градусов, но нам было нехолодно. Вы попробуйте поднимитесь - уверены, вам тоже будет жарко. Было тяжеловато. Но мы живы, все нормально. Мы приезжаем сюда по четыре-пять раз в год. Место отличное, погода прекрасная. Всем, кто сегодня здесь гуляет, очень повезло. Рекомендуем здоровый образ жизни!

Даже без активностей в горах заряжаешься позитивом - то ли от головокружительных видов, то ли от кристально свежего воздуха, то ли от общения с интересными, улыбчивыми людьми.

- Вы сюда приехали на праздник? - поинтересовалась я у соседей по кабинке, компании из трех взрослых и двух детей.

- На какой праздник? А сегодня же День народного единства, точно! - ответили они. И, кстати, были не единственными, кто так отреагировал. Не все сразу вспоминали повод, по которому приехали, но все-таки в горах Сочи все оказывались едины - ну как минимум во мнении, что отдых удался.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Мы приехали сюда отдохнуть на неделю из Новороссийска, - уточнил глава семьи. - Бронировали более чем за два месяца, еще в августе. Апартаменты, состоящие в двух комнат, нам обошлись в 24 тысячи рублей. Конечно, сейчас они стоят уже дороже, если вообще остались места. Но в прошлом году цены были существенно ниже - мы бронировали за девять тысяч. Видимо, больший спрос. Даже не представляю, по какой стоимости обойдется проживание в сочинских горах во время горнолыжного сезона!

Как говорится, не нужно ждать подходящего момента, нужно создавать его самим. Это касается и отдыха.

- Сейчас в горах особая атмосфера, - по пути делится впечатлениями москвичка пенсионного возраста. - Я приехала сюда с семьей, чтобы отметить свой день рождения. И хотя получилось прилететь на несколько дней позже знаменательной даты, угадали с погодой. Я просыпаюсь рано, часов в шесть утра, и сразу выхожу на прогулку. Какой в горах воздух - заряд бодрости на целый день, а то и на всю жизнь.

Добравшись до 2,2 тысячи метров над уровнем моря, пробирает холод. Температура воздуха - +6. Снега нет, он растаял. Зато тут можно прокатиться с ветерком на высокогорных качелях. На экстремальный аттракцион выстроилась очередь - смельчаков много в горах, где каждый найдет занятие по душе. Всегда. А уж в праздничный день - тем более.

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