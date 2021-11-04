Волгоградский губернатор проконтролировал систему проверки QR-кодов

В День народного единства губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил музей "Россия - моя история", который открыл новую тематическую экскурсию "Смута: сила России - в единстве народа".

Школьники и студенты получили возможность посетить культурные площадки бесплатно по новой федеральной программе "Пушкинская карта". Так, вместе с губернатором выставку осмотрели воспитанники лицея №5.

- Карта рассчитана на молодежь от 14 до 22 лет - в нашем регионе это порядка 220 тысяч человек. Из них около 90 тысяч уже получили "Пушкинскую карту", на нее перечислены три тысячи рублей, которые позволят посещать музеи, выставки и театры на территории Волгоградской области и России. Очень активно сегодня ребята посещают заведения культуры и искусства, знакомятся с историей, несмотря на пандемию и определенные ограничения, в том числе QR-коды, - сказал Андрей Бочаров.

В реализации проекта в регионе участвуют 35 учреждений культуры. В ноябре - декабре подростки и молодежь могут посетить свыше двухсот мероприятий различного формата. Вход для совершеннолетних посетителей - строго по предъявлению QR-кода, сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании, а также удостоверения личности. Глава региона на себе испытал систему проверки на входе в интерактивный музей.