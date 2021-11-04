Что нужно сделать, чтобы передать криптовалюту по наследству

С 1 января 2021 года вступил в силу N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах и цифровой валюте". По нему цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) в информационной системе, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства или международной денежной и расчетной единицей.

Для нотариуса при включении биткоина в наследственную массу главный вопрос: как определить, что электронный кошелек принадлежал конкретному гражданину?

- Если человек был включен в реестр информсистемы как пользователь и обладал уникальным цифровым кодом, то на запрос придет положительный ответ, - говорит Ольга Филиппова, член правления Нотариальной палаты Свердловской области. - Формально наследники получают биткоины в результате преемства прав по пользовательскому соглашению, но в отличие от соцсетей здесь доступ к системе учета децентрализованный. То есть обращаться к оператору с просьбой, чтобы он открыл вам электронный кошелек умершего, как его страничку, смысла нет. Нужно, чтобы человек оставил в завещании обе части кода (публичную и закрытую). Если опасаетесь утечки информации до срока, лучше составить закрытое завещание.

По мнению Леонида Вахрушева, старшего преподавателя кафедры гражданского права УрГЮУ, пока тема наследования цифровых активов в России не так популярна, поскольку большинство из них не представляет особой ценности для наследников. Но со временем те же аккаунты с большим количеством лицензионной музыки и библиотеками электронных книг начнут представлять интерес, в том числе с точки зрения стоимости. Многие люди не рассказывают близким о своих страничках в соцсетях или об электронных кошельках, и уж тем более не включают их в завещание, считая неважным. Родственники могут узнать об этомсовершенно случайно, уже получив на руки свидетельство о праве наследования.

- Нет таких баз данных, куда можно сделать один запрос по всем видам пользовательских договоров, и вряд ли они возникнут. Так что лучше заранее позаботиться обо всем и хотя бы поделиться с близкими, что вы регистрировали, открывали в Сети, если хотите предоставить им доступ к своим цифровым активам после ухода из жизни, - говорит Леонид Вахрушев. - Что касается юридического оформления, можно пойти двумя путями. В первом нотариус оформляет свидетельство о праве на наследство на каждый актив отдельно, а их могут быть десятки. Или выдает абстрактное свидетельство, указав круг наследников, и уж пусть они сами ищут "следы" умершего в интернете и устанавливают свои права на них. Такой вариант принят в некоторых западных странах.