Что нужно сделать, чтобы передать криптовалюту по наследству

Новости

Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12 05:56
Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском 05:15
Прививочные пункты в Петропавловске-Камчатском усилили медработниками 05:05
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса 04:34
Аномальное тепло накроет три региона России в начале следующей недели 04:13
Дальневосточники первыми начали отмечать День народного единства 03:37
Врач Елена Климкина рассказала об участившейся проблеме после COVID-19 02:58
Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции 02:32
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с праздником 01:58
"Ливерпуль" и "Аякс" гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов 01:25
Россияне задолжали за коммунальные услуги полтриллиона рублей 01:16
Разработан законопроект для защиты новых собственников жилья 00:00
Дебют Ладо Кватания "Казнь" вошел в программу Роттердамского кинофестиваля 03.11.2021
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов 03.11.2021
Витория заявил, что у "Спартака" будет другая стратегия против "Лестера" 03.11.2021
Ученые предупредили о новых переносчиках коронавируса среди животных 03.11.2021
Первые два региона вводят обязательные QR-коды для авиаперелетов 03.11.2021
Кабмин рассмотрит новые меры для сдерживания роста цен на топливо 03.11.2021
Джабаров: Конфронтационная риторика на заседаниях ПА ОБСЕ недопустима 03.11.2021
Итальянские пловцы забрали у россиян мировой рекорд в эстафете 03.11.2021
Минск приостановит эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования крушения 03.11.2021
Суд арестовал рэпера Yung Trappa по делу об изнасиловании 03.11.2021
Инфляция в России ускорилась до 8% впервые за пять лет 03.11.2021
Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в Межконтинентальном кубке 03.11.2021
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения 03.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 05:56
Рубрика: Власть

Что нужно сделать, чтобы передать криптовалюту по наследству

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
С 1 января 2021 года вступил в силу N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах и цифровой валюте". По нему цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) в информационной системе, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства или международной денежной и расчетной единицей.

Для нотариуса при включении биткоина в наследственную массу главный вопрос: как определить, что электронный кошелек принадлежал конкретному гражданину?

Фото: Istock
Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина

- Если человек был включен в реестр информсистемы как пользователь и обладал уникальным цифровым кодом, то на запрос придет положительный ответ, - говорит Ольга Филиппова, член правления Нотариальной палаты Свердловской области. - Формально наследники получают биткоины в результате преемства прав по пользовательскому соглашению, но в отличие от соцсетей здесь доступ к системе учета децентрализованный. То есть обращаться к оператору с просьбой, чтобы он открыл вам электронный кошелек умершего, как его страничку, смысла нет. Нужно, чтобы человек оставил в завещании обе части кода (публичную и закрытую). Если опасаетесь утечки информации до срока, лучше составить закрытое завещание.

По мнению Леонида Вахрушева, старшего преподавателя кафедры гражданского права УрГЮУ, пока тема наследования цифровых активов в России не так популярна, поскольку большинство из них не представляет особой ценности для наследников. Но со временем те же аккаунты с большим количеством лицензионной музыки и библиотеками электронных книг начнут представлять интерес, в том числе с точки зрения стоимости. Многие люди не рассказывают близким о своих страничках в соцсетях или об электронных кошельках, и уж тем более не включают их в завещание, считая неважным. Родственники могут узнать об этомсовершенно случайно, уже получив на руки свидетельство о праве наследования.

- Нет таких баз данных, куда можно сделать один запрос по всем видам пользовательских договоров, и вряд ли они возникнут. Так что лучше заранее позаботиться обо всем и хотя бы поделиться с близкими, что вы регистрировали, открывали в Сети, если хотите предоставить им доступ к своим цифровым активам после ухода из жизни, - говорит Леонид Вахрушев. - Что касается юридического оформления, можно пойти двумя путями. В первом нотариус оформляет свидетельство о праве на наследство на каждый актив отдельно, а их могут быть десятки. Или выдает абстрактное свидетельство, указав круг наследников, и уж пусть они сами ищут "следы" умершего в интернете и устанавливают свои права на них. Такой вариант принят в некоторых западных странах.

Первый город в мире объявил о запуске собственной криптовалюты
В регионах Власть Право Юрконсультация Власть Право Финансовое право Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Виртуальные валюты

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства