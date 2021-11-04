На Урале откроют музей истории местного предпринимательства

В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная истории предпринимательства на Урале. Ее организаторы убеждены, что современным деловым людям есть чему поучиться у предшественников.

Площадку для выставки предоставил Уральский государственный экономический университет: в главном учебном корпусе разместили стенды с именами, портретами и историями жизни известных уральских промышленников и купцов. Пока их десять, но организаторы уверяют, что выставка будет расширяться. И вообще она призвана раздвинуть рамки обычного просветительского проекта, в частности, ознакомиться с экспозицией уже можно и онлайн.

Эксперты напоминают: мы стоим на пороге масштабного "бизнес-призыва": к 2024 году ряды российских предпринимателей должны пополнить 25 миллионов человек- такую задачу поставил глава государства. Но уже сейчас встает вопрос, чем же вдохновлять потенциальных "новобранцев"? Он не праздный, ведь сегодняшний образ предпринимателя в глазах россиян пока далек от идеала.

- Российскому бизнесу 30 лет, и до сих пор мы видим слишком много негативных примеров. Если считать истоками 1990-е, то равняться на них невозможно, поневоле приходится обращаться за примерами на Запад. Но ведь была и отечественная история предпринимательства, основанная на вере, деловой этике. Вспомните, например, слово "разгильдяй" - так называли тех, кого выгнали из гильдии за нарушение устава, - напоминает вице-президент ассоциации "НП "Опора" Владислав Жукович.

По его словам, в 2007 году в стране была сделана попытка найти общие морально-этические принципы хозяйствования, причем российские бизнесмены, представители власти и различных конфессий даже зафиксировали их на бумаге. Но документ не работает.

На 1990-е равняться невозможно, поневоле приходится обращаться за примерами на Запад. Но ведь была и отечественная история предпринимательства, основанная на вере, деловой этике

- Сейчас все пропитано исключительно духом финансовой отдачи. А вот русские дореволюционные купцы совершали множество на первый взгляд иррациональных поступков. Например, один из них в обычных мастерских сделал цветные витражи. Объяснял так: "Увидят рабочие красоту - и гайки криво не закрутят". Наша задача - соединить историю в нечто целое, чтобы формировать новую культуру предпринимательства, основанную на наших ценностях, - подытожил Жукович.

С поиском таких примеров на Урале "Опоре России" помогли многие энтузиасты, в первую очередь старший научный сотрудник Центра экономической истории Института истории и археологии УрО РАН Владимир Микитюк. Он отмечает: далеко не все крупные купцы и заводчики вписываются в заданный образ предпринимателя-созидателя, например из всей династии Демидовых был выбран лишь Акинфий. Именно он считается основателем горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири - его потомки скорее управляли уже созданной империей, причем в основном дистанционно. Акинфий Никитич же работал "офлайн", причем большое внимание уделял развитию инфраструктуры - дорог, пристаней. А еще положил начало крупной коллекции книг и живописи.

Биография Софьи Строгановой интересна не только потому, что это единственная "бизнес-вумен" в ряду современников. Утонченная аристократка из рода Голицыных рано овдовела и в 1817 году решилась покинуть Петербург, чтобы поправить финансовые дела семьи. Вступила в управление Строгановским майоратом, в состав которого входили земли, заводы и дома в пяти уездах Пермской, Нижегородской губерний и в Санкт-Петербурге. "Санацией бизнеса" она занималась лично, в том числе на Билимбаевском заводе.

- Характерный штрих: любое начальство, прибывающее на завод, работники встречали челобитными. А вот на Билимбаевском заводе жалоб не было. Строганова наделяла рабочих и мастеровых пенсиями, предоставляла им скот, строила начальные школы. Кстати, местная искусственная роща считается первым российским лесхозом. Дмитрий Менделеев, изучавший этот опыт в 1899 году, писал: "Порядок, точно в иное, не русское царство попал…" Не случайно этой выдающейся женщине была вручена медаль Вольного экономического общества, - продолжает рассказ Микитюк.

Конечно, Акинфий Демидов и Софья Строганова - фигуры российского масштаба. Но не менее важными историк считает местных предпринимателей. Управляющий Полевским заводом Алексей Вяткин, например, вложил собственные деньги в обустройство источника, из которого его земляки очень любили брать воду. Кстати, недавно местные предприниматели вновь обновили родник.

Представители красноуфимского краеведческого музея приехали на выставку "поддержать" своего земляка: купца второй гильдии, деревообработчика, строителя земской управы, училищ, больниц и храмов Фаддея Малькова. Говорят, его знали буквально все: когда Мальков проезжал по городу, он никогда не надевал головной убор- так часто приходилось здороваться. За что уважали? Да хотя бы за обязательные испытания качества строительного раствора, которые он проводил собственноручно. Мальков скреплял раствором стопку кирпичей и, выждав положенное время, поднимал ее за самый верхний кирпич. Если хоть один из них отваливался, весь раствор замешивали заново. Вот так и "замесил" репутацию.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

По словам экспертов, за рамками выставки осталось еще немало интересных фигур. В их числе крупный мукомол Илья Симонов, настоящая эпоха в истории Екатеринбурга. Он занимал пост городского головы десять лет - с 1884 года. Именно тогда началось мощение улиц, телефонизация. По инициативе Симонова был создан городской ассенизационный обоз -настоящее спасение при частых инфекционных заболеваниях. Проект был убыточен, но гордума считала его необходимым.

Кстати, и сегодня многие деловые люди помогают землякам в сложный период пандемии. Поэтому свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх не только поддержала идею выставки, но и предложила ее развить: важно говорить и о современных предпринимателях - инноваторах, меценатах, общественных деятелях.

Местом реализации замысла может стать музей истории уральского предпринимательства, соглашение о создании которого заключили представители Свердловского отделения "Опоры России" и Московский музей предпринимательства, меценатов и благотворителей. Администрация Екатеринбурга уже пообещала помочь с помещением и включить будущее учреждение культуры в туристические маршруты региона.