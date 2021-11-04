Школьники Свердловской области с 8 ноября перейдут на дистанционку

Школам и профтехучилищам Свердловской области рекомендовано начать новую учебную четверть в удаленном формате.

Приказ о переходе на дистанционное обучение приняло министерство образования и молодежной политики региона.

- Предлагается до 13 ноября перевести на дистант учащихся 5-11 классов. Ученики начальной школы с 1 по 4 класс продолжат обучение в обычном режиме при строгом соблюдении эпидемиологических мер, - пояснили в департаменте информационной политики региона.

По данным Роспотребнадзора, в уральских городах нынешней осенью несовершеннолетние стали болеть коронавирусом в три раза чаще, чем в предыдущие волны пандемии.