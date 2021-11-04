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04.11.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

Тюменского полицейского арестовали за допрос подозреваемой на кладбище

Текст: Светлана Добрынина

В изощренных методах допроса обвиняется старший оперуполномоченный межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" в Тюменской области. По данным следствия, полицейский вывез 36 летнюю женщину на сельское кладбище, чтобы добиться от нее признательных показаний в краже сотового телефона.

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Как рассказали в пресс-службе СУ СУ РФ по региону, ночью 24 октября оперуполномоченный для допроса доставил подозреваемую в краже жительницу села Ярково на кладбище близ соседнего села Усалка. Помимо психологического давления, правоохранитель применил в отношении женщины специальные средства и физическую силу.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств". По решению суда мужчина арестован на два месяца. Следственные действия продолжаются.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Преступления правоохранителей

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