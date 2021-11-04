Три города Югры вошли в десятку самых "умных" в России

По данным Минстроя России, три города Югры - Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Сургут - вошли в топ-10 по уровню цифровизации городского хозяйства по итогам за 2020 год.

Муниципалитеты региона вошли в число лидеров каждый в своей номинации, исходя из числа проживающих в них жителей.

Для подведения итогов рейтинга самых "умных" городов используется специальный индекс - IQ городов. Максимальный его показатель - 120 баллов. Средний уровень цифровизации в России составил 44,17.

Сургут вошел в пятерку городов с самым высоким IQ, набрав 60,41 балла среди крупных городов с населением от 250 тысяч до одного миллиона жителей. Нижневартовск с индексом цифровизации 53,96 занял в рейтинге восьмое место.

Ханты-Мансийск с показателем IQ 62,29 занял восьмую строчку среди больших городов с населением от 100 до 250 тысяч жителей.

Самые "умные" в номинации крупнейших городов - Москва, набравшая 103,25 балла, Воронеж с индексом цифровизации 63,38 и Казань, IQ которой - 60,93.

Индекс цифровизации рассчитывается для 203 городов -участников проекта Минстроя "Умный город". Каждый из них оценивается по 47 показателям, которые разделены на десять направлений-субиндексов. Это городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

По словам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, результаты индекса за 2020 год четко демонстрируют, что города уделяют большое внимание процессам цифровизации: среднее значение индекса растет высокими темпами уже второй год подряд.

Отметим: Югра сегодня - один из признанных лидеров по внедрению электронных технологий в нашей стране. Для жителей региона доступны 165 государственных и муниципальных услуг.

Округ поддерживает тренд на внедрение интеллектуальных помощников для эффективного взаимодействия органов власти и населения.

Так, здесь пользуется популярностью нейронная сеть "Вика". К ней ежедневно обращаются больше пяти тысяч югорчан. В нейронной сети созданы сервисы в сфере образования, регистрации актов гражданского состояния, доступна информация о мерах социальной поддержки при рождении ребенка. Это самые востребованные услуги, и именно их в регионе первым делом переводят в цифровой формат. Для предпринимателей доступен сервис о мерах информационной и финансовой поддержки.

Сейчас "Вика" уже практически овладела навыками записи пациентов на прием к врачам. Как говорит глава Югры Наталья Комарова, одна из главных задач - предоставление жителям региона услуг без участия чиновников.

- За "цифрой" - будущее практически во всех сферах, - отметила она в ходе очередного международного IT-форума, прошедшего в Югре нынешним летом.

Кстати: сам форум еще одно яркое доказательство того, какое большое внимание в регионе уделяется цифровизации. При этом он давно уже стал площадкой, где решаются вопросы мировой и федеральной цифровой повестки. Так, XII международный IT-форум собрал участников из 70 стран и 77 регионов России.