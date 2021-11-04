Россияне задолжали за коммунальные услуги полтриллиона рублей

Общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги выросла до 1,438 трлн рублей (данные на начало второго полугодия). Это на 17 млрд рублей больше, чем год назад, подсчитали для "РГ" в Росстате.

При этом долги населения увеличились на 38 млрд рублей - с 488,5 млрд рублей в июле 2020 года до 526,6 млрд рублей в июле нынешнего года. Остальное - долги организаций.

Около 261 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК (год назад было 286 млрд рублей). Из них 155 млрд рублей было недоплачено за содержание жилого помещения, 45 млрд - за отопление, 13,5 млрд - за холодную воду и около 20 млрд - за горячую, 12,3 млрд - за водоотведение, 11,5 млрд - за электроэнергию и 0,88 млн рублей за газ.

Еще 420 млрд рублей - долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям (у кого на руках прямые договоры с РСО - прим. ред.). В том числе 44,4 млрд рублей за воду, 28 млрд - за водоотведение, 62 млрд - за газ.

Заметно выросли долги за тепло (с 152 до 185 млрд рублей) и за вывоз мусора (с 24,6 до 37 млрд). А вот долги за электроэнергию практически не изменились, повысившись с 61,7 до 63 млрд рублей. Год назад жители должны были РСО заметно меньше - всего 354 млрд рублей.

В то же время к октябрю 2020 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляла, по данным Росстата, 625 млрд рублей. К середине лета она существенно снизилась. Это связано как с частичным погашением долгов из-за отмены моратория на пени, действовавшего в 2020 году, так и с традиционным сезонным снижением суммы долга (весной, в преддверии дачного и отпускного сезона, жители стараются погасить долги, а осенью, после старта отопительного сезона, задолженность вновь резко увеличивается).

В 2020 году долги росли во время введенных из коронавируса жестких ограничений из-за неумения многих жителей, особенно пожилых, вносить квартплату через интернет. Сейчас, как отмечает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, это стало меньшей проблемой: возможностей онлайн-оплаты стало гораздо больше, многие сервисы позволяют оплачивать ЖКУ без процентов. Банки обучают этому пожилых людей и стимулируют их пользоваться онлайн-оплатой, снижая комиссию. Если раньше около 26 процентов жителей оплачивали ЖКУ сразу после получения счета, то сейчас в некоторых городах доля населения, аккуратно вносящего плату, выросла до 38 процентов, в том числе за счет распространения онлайн-сервисов.

В этом году риски возрастания долга за ЖКУ меньше, чем в прошлом, поскольку не применяется мораторий на пени, отмечает Вепрецкая. Управляющие организации, по сравнению с прошлым годом, все больше уделяют времени развитию личных кабинетов, позволяющих оперативно подать заявки и получить рассрочку платежей. В то же время в сентябре, с ростом заболеваемости, долги населения за ЖКУ вновь начали возрастать, говорит эксперт. Это связано с тем, что люди, заболевая, не уверены в своих доходах в будущем и начинают экономить на всем.

Стоит отметить, что до пандемии ситуация с долгами выглядела даже менее благополучной. На тот момент население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК почти 290 млрд рублей, еще 325 млрд - непосредственно ресурсоснабжающим организациям. В целом задолженность граждан за ЖКУ к началу октября 2019 года была равна 570 млрд рублей, к концу 2019 года - 615 млрд рублей.