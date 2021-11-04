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04.11.2021 10:50
Рубрика: В мире

Русская гуманитарная миссия укрепляет позиции России на Балканах

Текст: Александр Борисов
Михаил Бондарь и Милан Новитович. Фото: пресс-служба РГМ Михаил Бондарь и Милан Новитович. Фото: пресс-служба РГМ
Михаил Бондарь и Милан Новитович. Фото: пресс-служба РГМ

Русская гуманитарная миссия (РГМ) продолжает успешно реализовывать проекты в Республике Сербской - РС (входит в состав Боснии и Герцеговины), направленные на сближение дружественных отношений между Российской Федерацией и РС, скрепленных многовековыми узами общеславянской культурно-исторической общности наших народов.

Фото: EPA
Ситуация на границе Сербии и Косово грозит дестабилизацией на Балканах

Так, 30 октября состоялось подписание договора о сотрудничестве между представительством РГМ на Балканах и министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Сербской. Руководитель ведомства из РС Милан Новитович подчеркнул, что налаживание работы именно с российскими организациями является приоритетом для сербского энтитета: "В деле спасения людей и помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций особенно важно знать, что мы всегда можем опереться на наших надежных партнеров из России. Уверен, что совместными усилиями мы сможем справиться с любыми трудностями". В свою очередь представитель балканского офиса РГМ Михаил Бондарь отметил, что Миссия обладает серьезным опытом работы в сложных регионах в условиях чрезвычайных ситуаций и готова компетентно поддержать сербских коллег в их работе.

Между тем 1 ноября была продолжена работа "Мобильной клиники" РГМ в Восточной Герцеговине. Совместная русско-сербская бригада врачей посетила муниципалитеты Берковичи и Любине. В двух приемных пунктах, а также в домах, где проживают лежачие пациенты, специалисты провели более 40 осмотров.

"В общей сложности на сегодняшний день осмотрено более 200 человек, а "Мобильная клиника" до конца недели продолжит оказывать бесплатные медицинские услуги в муниципалитетах региона, в том числе в Гацко, Билече, Невесине", - рассказали в РГМ.

Напомним, что 17 декабря 2019 года проект РГМ "Мобильная клиника" впервые стартовал в Восточном Сараево (Республика Сербская). Тогда в течение девяти дней российские специалисты совместно с местными врачами проводили общий осмотр граждан в Центральной клинической больнице города, диагностировали и исправляли дефекты зрения. Вот что по этому поводу в беседе с корреспондентом "РГ" говорил руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

"РГМ на протяжении нескольких лет проводит на территории многих государств проекты "Мобильная клиника", направленные на оказание медицинских услуг людям, проживающим в отдаленных и труднодоступных регионах, - подчеркивал он. - Бригада местных врачей и российские специалисты на подготовленном автомобиле с колесной формулой 4x4, оснащенном необходимым диагностическим оборудованием, осуществляет осмотр населения, часто лишенного оперативного доступа к больницам. Отдельно в рамках данного проекта предусмотрена программа для детей из семей, лишенных доступа к высококвалифицированной медицине". Михаил Бондарь выражал тогда надежду, что "подобная деятельность будет иметь положительный социальный эффект и должна способствовать дальнейшему укреплению позиций России в регионе".

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