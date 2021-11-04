Сериал "Везет" предлагается зрителям в свободном доступе

Новый сериал Владимира Щеголькова "Везет" доказывает, что и чернуха может быть светлой. Реальность у нас, как известно, одна, весь вопрос - в ракурсе взгляда и умонастроениях автора.

Казалось бы, все начинается с горстки отморозков, остервенело бьющих ногами лежащего на земле человека. Да и первое появление Ивана Потапова, героя Евгения Цыганова - залитое кровью лицо. Действие происходит в малоприспособленном для жизни районе какого-то тусклого северного городка. Иван когда-то был чемпионом по мотогонкам на льду, у него целая коллекция золоченых кубков, но авария оборвала блестящую карьеру, он запил, его выгнала из дома жена, теперь он в завязке и с кровоподтеком под глазом принимает вызовы от подвыпивших - он "трезвый водитель" с кубками, но без лицензии.

Владимир Щегольков здесь выступил и в качестве сценариста, поставив себя как режиссера в чрезвычайно выгодную позицию: род занятий героя предполагает нескончаемую цепь встреч и таких откровенных разговоров про жизнь, какие люди ведут только в такси. А это значит - есть возможность развернуть, как бы шутя и играя, галерею современных типов и ситуаций. Уже первые серии сделали заявку на увлекательное продолжение: здесь явились Дед, женившийся на молодухе (последняя роль Владимира Меньшова), шикарная авантюристка Светлана Петровна со склонностью к шантажу (Светлана Ходченкова), истовый раввин, он же ветеран афганской кампании Арье (Кирилл Кяро), и еще масса колоритных созданий Ольги Лапшиной, Яны Сексте, Сергея Баталова… А главное, возник новоявленный друг Ивана - ушлый инспектор ГИБДД, циник и посконный философ Миша Поламорчук, который отбросил фирменные ухватки вершителя судеб, едва узнав в Иване своего кумира по мотокроссу, и теперь будет его спутником в волнах бедовой жизни (Максим Лагашкин). А еще впереди обещают пассажира, который торопится на рандеву с инопланетянами, отчаявшегося бизнесмена, начинающую ночную бабочку… сюжетных узелков уже завязано великое множество. Эти микроновеллы иной раз похожи на разыгранный актерами анекдот, но вкупе намечается представительная панорама вполне узнаваемой, на взгляд довольно мрачной, но почему-то совсем не гнетущей реальности.

"Хороший ты человек!" - не раз повторит Иван, адресуясь к людям, которые так или иначе бросаются на помощь. Тот же инспектор Поламорчук. Или мерзнущий на лесной дороге раввин, который истово соблюдает субботнее ничегонеделание, но забывает о любых предрассудках, спасая попавшего в аварию ребенка - пусть даже и в злосчастную субботу. Персонажи очень разные, но их объединяет важное качество - способность отзываться на чужую беду. Этот не имеющий особых амбиций, кроме развлекательных, сериал каждым кадром и каждой интонацией спорит с устоявшейся в кино практикой нового "депрессивного реализма", неустанно разоблачающего звериную природу среднестатистического человека. Его автор принципиально рассматривает наш далеко не совершенный мир с позитивных румбов, исходя из представления, что хороших людей среди нас все-таки больше. Тоже ведь бесспорная правда жизни. И каждая такая встреча даже в самых тусклых обстоятельствах - источник оптимизма. Из вполне драматических ситуаций сложилась почти комедия, полная добродушной незлобивой иронии.

Евгений Цыганов в главной роли, актер интеллигентный и умный, сообщает эти качества своему герою, который даже став бомжом, сохраняет эту интеллигентность - ее, говорят, не пропьешь. Герои ведут себя сообразно обстоятельствам, и мы прекрасно понимаем, что не будь за Иваном победительного прошлого, этот циник Поламорчук с ним поступил бы, как принято в ГИБДД. То есть по понятиям, не имеющим отношения к закону. Но встреча эта и в нем пробудила нечто для него новое, до поры дремлющее, - потребность помочь человеку. В фильме нет попыток что-то приукрасить в образе жизни, но есть вера в доброе начало. Прекраснодушие? Но его ощутимо не хватает сегодня нашему кино, словно сделавшем своим знаменем навек утвержденную человеческую серость. Как ни удивительно, но в этом незлобивом сериале, не претендующем быть слишком серьезным, возник столь дефицитный в искусстве объем - многомерность персонажей и их жизни.

Из уважения к огромному вкладу, сделанному Владимиром Меньшовым в наше кино и в наши души, стрим-платформа IVI с 4 ноября показывает сериал с последней ролью мастера в свободном доступе, бесплатно.