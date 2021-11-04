Сколько времени можно проводить со смартфоном без ущерба для глаз

Новости

Эксперты рассказали, как врач сможет ставить диагнозы без очного приема 09:39
Роспотребнадзор объяснил, что делать, если член семьи заболел COVID-19 09:13
В Хабаровском крае вакцинированные смогут выиграть 3 тонны угля 08:50
Синоптик: 4 ноября в Москве станет одним из самых теплых в истории 08:42
Пушков прокомментировал фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго 08:33
Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных 08:05
Роспотребнадзор объяснил, когда человек с COVID перестает быть заразным 07:41
Алкомаркеты в Хабаровском крае откроются на 4 дня раньше 07:20
Сбербанк намерен продать дочерние банки в Европе 07:13
В российских отелях номера на декабрь подешевели на 60 процентов 07:10
Парки в Москве отметят День народного единства онлайн 06:35
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12 05:56
Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском 05:15
Прививочные пункты в Петропавловске-Камчатском усилили медработниками 05:05
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса 04:34
Вильфанд: В трех регионах РФ температура превысит норму на 17 градусов 04:13
Дальневосточники первыми начали отмечать День народного единства 03:37
Врач Елена Климкина рассказала об участившейся проблеме после COVID-19 02:58
Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции 02:32
Видео: Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с праздником 01:58
"Ливерпуль" и "Аякс" гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов 01:25
Россияне задолжали за коммунальные услуги полтриллиона рублей 01:16
Разработан законопроект для защиты новых собственников жилья 00:00
Дебют Ладо Кватания "Казнь" вошел в программу Роттердамского кинофестиваля 03.11.2021
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов 03.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 09:27
Рубрика: Общество

Сколько времени можно проводить со смартфоном без ущерба для глаз

Текст: Ирина Невинная
Полноценный рабочий день за компьютером, а большая часть свободного времени - "зависание" в смартфоне или планшете, - такой образ жизни характерен для большинства студентов и офисных работников, и, как предупреждают специалисты, создает перегрузку для глаз. О том, сколько времени можно проводить перед экранами гаджетов без ущерба для зрения, рассказал офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Нагрузка на глаза очень большая. Но есть и хорошая новость: чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения", - отмечает доктор Хомяков.

Фото: iStock
Врач дал совет, как не заболеть ОРВИ дома

Тем не менее, гигиена зрения становится сегодня необходимой.

"Оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, - отмечает Сергей Хомяков. - Кроме того, в течение дня необходимо делать перерывы: по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха".

Доктор пояснил, что длительная непрерывная работа за экраном монитора приводит к астенопии - состоянию зрительного утомления.

"Кроме того, работа за компьютером - это не только нагрузка на глаза, но и на мозг, на всю систему статики тела. Соответственно, длительная работа за компьютером может приводить к хроническому информационному стрессу, к головным болям, проблемам с осанкой и прочим неприятностям", - предупреждает эксперт.

"Экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения не имеют принципиальных отличий. Различия есть в угловых размерах гаджета, расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен - он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки. Оптимальна работа с гаджетом, имеющим угловые размеры около 5-20 (до 30) градусов", - отметил Хомяков.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов