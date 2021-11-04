Сколько времени можно проводить со смартфоном без ущерба для глаз

Полноценный рабочий день за компьютером, а большая часть свободного времени - "зависание" в смартфоне или планшете, - такой образ жизни характерен для большинства студентов и офисных работников, и, как предупреждают специалисты, создает перегрузку для глаз. О том, сколько времени можно проводить перед экранами гаджетов без ущерба для зрения, рассказал офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

"Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Нагрузка на глаза очень большая. Но есть и хорошая новость: чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения", - отмечает доктор Хомяков.

Тем не менее, гигиена зрения становится сегодня необходимой.

"Оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, - отмечает Сергей Хомяков. - Кроме того, в течение дня необходимо делать перерывы: по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха".

Доктор пояснил, что длительная непрерывная работа за экраном монитора приводит к астенопии - состоянию зрительного утомления.

"Кроме того, работа за компьютером - это не только нагрузка на глаза, но и на мозг, на всю систему статики тела. Соответственно, длительная работа за компьютером может приводить к хроническому информационному стрессу, к головным болям, проблемам с осанкой и прочим неприятностям", - предупреждает эксперт.

"Экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения не имеют принципиальных отличий. Различия есть в угловых размерах гаджета, расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен - он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки. Оптимальна работа с гаджетом, имеющим угловые размеры около 5-20 (до 30) градусов", - отметил Хомяков.