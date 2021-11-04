Станут ли страны ОПЕК+ спасать США от подорожания бензина

С начала октября цены на нефть с короткими перерывами находятся выше 80 долларов за баррель. Экспортеры получают дополнительные доходы, а импортеры жалуются на подорожание нефтепродуктов, в первую очередь, автомобильного топлива, авиационного керосина и мазута.

Крупнейшие экспортеры нефти - Россия, Саудовская Аравия и Ирак, то есть страны, входящие в альянс ОПЕК+. Основные импортеры - Китай, США, Индия. Президент США Джо Байден, выступая на климатической конференции в Глазго, обвинил альянс и отдельно Россию в подорожании топлива наравне с пандемией COVID-19.

США призывали увеличить темпы наращивания добычи нефти еще перед министерской встречей участников альянса в октябре. Перед заседанием ОПЕК+ 4 ноября ситуация еще больше обострилась. Стоимость автомобильного топлива в США напрямую зависит от нефтяных котировок. Средние цены на бензин в США на 1 ноября составили 3,74 доллара за галлон (около 1 доллара за литр), это рекорд с 2014 года. В начале сентября в среднем галлон бензина стоил 3,5 доллара. По ценам на АЗС в США население во многом судит об успешности работы президента и правительства. И выводы, которые могут сделать американцы, для команды Джо Байдена получаются неутешительные.

При этом сейчас у США, кроме заявлений политиков, нет особенных рычагов давления на страны ОПЕК+. Прошлый президент Дональд Трамп в периоды роста цен на нефть выше 70 долларов за баррель угрожал ввести санкции против альянса, но Джо Байден пока такого не делал. Единственный реальный рычаг воздействия на ОПЕК+ у него - это отмена санкций против экспорта нефти из Ирана. Это, конечно, может внести некоторую сумятицу в ряды альянса, но не такую сильную, чтобы сделка по ограничению добычи нефти могла развалиться.

По ранее принятому плану ОПЕК+ в декабре добыча нефти суммарно вырастет на 400 тысяч баррелей в сутки. За сохранение таких темпов увеличения производства выступает большинство участников альянса. Устраивают такие темпы роста и Россию, поскольку резко увеличить производство нефти у отечественных компаний не получится из-за геологических особенностей наших месторождений.

Пока неизвестна позиция Саудовской Аравии, которая наряду с Россией является лидером сделки о сокращении добычи. У Саудовской Аравии есть мощности и возможности быстро нарастить добычу дополнительных объемов нефти. Но бюджет страны сильно зависим (по некоторым оценкам, на 70%) от нефтяных доходов, и высокие цены могут показаться Эр-Рияду предпочтительнее сверхпланового увеличения экспорта.

С другой стороны, США традиционно имеют тесные экономические и политические связи с Саудовской Аравией. Но даже если Эр-Рияд выступит за дополнительный рост добычи, то договориться с остальными участниками альянса саудитам будет сложно.

В цены на нефть сейчас заложен сценарий, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу по плану. Поэтому наиболее вероятно, что 4 ноября страны альянса лишь подтвердят ранее достигнутые договоренности, а нефтяные котировки останутся на текущих уровнях, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Впрочем, здесь возможны варианты. Впервые в истории на нефтяные котировки влияют цены на газ, а не наоборот. Если они останутся на рекордных уровнях около или выше 1000 долларов за тысячу кубометров, то это будет подстегивать спрос на нефть и нефтепродукты, в первую очередь, мазут и дизельное топливо, особенно если в Европе и Азии установится холодная погода. Соответственно, это будет толкать нефтяные цены вверх. И тогда вполне реальны предсказания о 100 и выше долларов за баррель.

Но, как отметил Тузов, такая цена на нефть будет невыгодна странам ОПЕК+, так как открывает возможность наращивать производство производителям, не входящим в альянс. Что, в свою очередь, приведет к очередной волатильности на рынке нефти.

России дальнейший рост цен на нефть также не очень нужен. В нашей стране нет прямого влияния нефтяных котировок на розничные цены на бензин, но от стоимости нефтепродуктов в Европе частично зависят оптовые цены на автомобильное топливо. Их сильный рост неминуемо приводит к подорожанию автотоплива на АЗС.