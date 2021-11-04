Страны ОПЕК+ не будут ускорять темпы роста добычи нефти

Страны альянса решили не увеличивать добычу сверх плана в декабре, несмотря на призывы США, Китая, Индии и Японии, которые считают, что на рынке образуется дефицит нефти, из-за чего растут нефтяные котировки и, соответственно, цены на автомобильное и авиационное топливо.

Ранее вице-премьер России Александр Новак неоднократно подчеркивал, что рынок нефти восстанавливается, но сохраняются риски падения спроса, связанные с новыми витками пандемии COVID-19 в разных странах мира. По его мнению, мировой спрос вернется на докризисный уровень только в середине 2022 года.

Перед министерской встречей ОПЕК+ 4 ноября за сохранение запланированных еще в июле темпов увеличения производства (по 400 тыс. баррелей в сутки) выступило большинство участников альянса. Устраивает такой рост добычи и нашу страну, поскольку резко увеличить производство нефти у отечественных компаний не получится из-за геологических особенностей месторождений на территории России. Высокие цены на нефть обеспечивают дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и налоговых выплат нефтяных компаний. Также высокие котировки обеспечивают наполнение Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Доля нашей страны в общем увеличении добычи составляет около 100 тыс. баррелей в сутки, аналогичная доля у Саудовской Аравии, на остальных участников альянса (21 страна) приходится 200 тыс. баррелей в сутки. Следующая встреча ОПЕК+ намечена на 2 декабря.

Основной риск для России в случае резкого роста цен на нефть в ноябре-декабре будет связан с топливным рынком. Если нефтепродукты в Европе сильно подорожают, то они потянут за собой внутрироссийские оптовые цены на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, а это приведет к росту розничных цен на АЗС.