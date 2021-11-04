Суд в Италии оштрафовал на полмиллиона евро экс-медсестру за ложную вакцинацию

Необычный процесс по делу о фейковой вакцинации, тянувшийся с 2019 года, завершила рассматривать итальянская фемида. Суд области Фриули-Венеция-Джулия приговорил бывшую медсестру, 35-летнюю Эмануэлу Петрилло к штрафу в размере 583 тысяч евро за примерно 8 тысяч несделанных прививок - в основном детских. О резонансном деле, которое потрясло всю Италию, рассказывает издание il Messaggero.

Сеньора Петрилло с 2009-го по 2015 год успела поработать в государственных медучреждениях трех городов региона. По версии обвинения, за это время она умышленно не сделала обязательные прививки, в том числе от кори, сотням маленьких пациентов. Женщина только "делала вид, что вводит препарат, исключая ожидаемый иммунный ответ", говорится в материалах следствия.

При этом сама обвиняемая до последнего отрицала вину. Из СМИ не до конца ясно, каковы были мотивы ее маниакальных действий и насколько она вменяема. Как бы то ни было, бывшей медсестре придется заплатить более полумиллиона евро в пользу учреждения Friulian Health Company. Более серьезное наказание в виде тюремного заключения ей не грозит.

О махинациях Петрилло стало известно благодаря элементарным анализам крови - они показали, что у детей попросту не формируется никакой реакции на вакцину. Так, у 153 из 159 ее подопечных не появился иммунитет к кори. В целом Петрилло признана виновной в подделке документов, хищении и халатности.