"Светофор" завис: на переговорах о коалиции в ФРГ возникли разногласия

Спустя неделю после старта коалиционных переговоров в Германии появились первые утечки о том, как продвигаются дела у социал-демократов, либералов и "Зеленых" на пути к "Светофору" (так называется эта комбинация по партийным цветам).

Судя по всему, участникам пока не удается преодолеть серьезные разногласия, из-за чего они могут и не уложиться в намеченный график, сообщает Spiegel online. Как стало известно изданию, накануне партии "взяли паузу" в обсуждении ключевых вопросов. Однако немцы продолжают надеяться, что процесс формирования правительства не затянется на добрых полгода, как после выборов в 2017-м, и уже к Рождеству у них все-таки появится новый канцлер. Пока на эту роль по-прежнему претендует социал-демократ Олаф Шольц, в настоящее время - исполняющий обязанности вице-канцлера и министра финансов в уходящем кабмине Ангелы Меркель.

До последнего в СМИ не просачивалось никаких деталей о ходе начавшихся 27 октября основных консультаций, однако первыми молчание нарушили "Зеленые". Они пожаловались, что переговоры в рабочих группах продвигаются медленнее, чем хотелось бы. Там "откровенно недовольны" взаимодействием с Социал-демократической партией и Свободно-демократической партией Германии. "В настоящее время мы видим слишком мало прогресса в отношении содержания", - заявил федеральный генсек "Зеленых" Михаэль Кельнер.

А ведь уже к 10 ноября по идее должен быть готов черновой набросок пунктов коалиционного соглашения. Над ним работают триста политиков из трех партий, объединившихся в 22 рабочие группы. После того, как они согласуют основные позиции, партийные лидеры приступят к смягчению острых углов и поиску компромиссов. Никто и не обещал, что путь к "Светофору" будет простым. Но если ничего не сорвется, то уже с 6 декабря бундестаг сможет проголосовать по кандидатуре канцлера.

На этой неделе стороны должны были обнародовать более детальный график, однако этого, вопреки ожиданиям, не случилось. Зато агентство Reuters сообщило в среду о разногласиях буквально по всем направлениям - от вопросов защиты климата и финансов до отношений с Польшей и перспектив хранения американских ядерных боеголовок на территории ФРГ. Однако хоронить "Светофор" еще слишком рано: переговоры продолжаются. Впрочем, на втором плане по-прежнему остается запасной вариант с участием ХДС/ХСС - пусть даже аналитики считают его при нынешнем раскладе маловероятным. Однако немецкая политика, как известно, умеет преподносить сюрпризы, а до Рождества еще утечет немало воды.