Театр имени Вахтангова встретит столетие "Войной и миром"

До одного из самых главных событий театрального сезона остается всего несколько дней - в Театре Вахтангова готовится премьера спектакля "Война и мир". Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра, которую отметят 13-го ноября. Но спектакль можно будет увидеть уже 8-го числа. А те, кому повезет, смогут попасть на прогоны, которые пройдут на пару дней раньше.

Мне повезло еще больше, Римас Туминас пригласил меня на репетиции и позволил не один день наблюдать, как рождается спектакль. Как он со своей замечательной командой создает потрясающее произведение. Как бережно и тщательно, словно огранщик бриллиантов, шлифует каждое слово, взгляд, жест, грань, каждый луч и каждую ноту. Ничего не ускользает от его внимания. Ни одну деталь он не считает второстепенной. Ни одну фразу на сцене - случайной. Он работает сутками, он словно не знает усталости, хотя она наваливается на его плечи непомерным грузом, лишая сил и голоса. Но он не обращает на это никакого внимания, отрывается от микрофона, выходит на сцену и с поразительной энергией и виртуозным мастерством показывает, как нужно прожить движение или взгляд...

Фото: Валерий Яков

Он проживает свою "Войну и мир", обнажая особые смыслы главного произведения русской литературы, бережно сохраняя язык и интонацию Толстого. Он создает спектакль, который затронет душу не только вахтанговского зрителя, но и зрителя Берлина, Нью-Йорка, Токио, Рима... В любой точке планеты человек страдает от обмана, предательства, безразличия и войны, во все времена человек мечтает о счастье, любви и мире. Об этом Римас Туминас говорит со Львом Толстым. Говорит своим самым важным спектаклем, который никого не оставит безучастным. На двух прогонах я сидел, забывая поднять телефон, снять кадр или включить запись, смотрел, затаив дыхание от каждой сцены, хотя после долгих репетиций знал, казалось бы, все до единого слова и движения. Но поднимался занавес, начинала звучать фантастическая музыка - и душа замирала...

Это тот спектакль, который нельзя пропустить. Премьеру жду с волнением и нетерпением. Но уже сегодня уверен - одних он приведет в восторг, других возмутит, третьих заставит задуматься... Не будет лишь равнодушных.