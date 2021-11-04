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04.11.2021 09:10
Рубрика: Общество

Ученые научились получать топливо из воздуха

Текст: Юрий Медведев

Решить экологическую проблему планеты обещают ученые из Швейцарии и Германии. Они создали установку, которая извлекает из воздуха углекислый газ, смешивает с водой. Затем под действием солнечного света эта смесь превращается в керосин или метанол. Экспериментальная система производит экологически чистое углеводородное топливо. Статья опубликована в журнале Nature.

Фото: iStock
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Установка производит 32 миллилитра метанола за семичасовой рабочий день.

По расчетам ученых, чтобы удовлетворить мировой спрос, скажем, на авиационный керосин, который в 2019 году составил 414 миллиардов литров, нужно построить заводы по производству такого топлива общей площадью 45 тысяч квадратных километров, что эквивалентно всего 0,5 процента пустыни Сахара.

Конечно, цена такого топлива намного дороже керосина. Однако авторы надеются, что при определенной политической поддержке эта проблема будет решена. А вот это уже принципиальный момент для всех подобных прорывных революционных технологий. Дело в том, что установки для получений топлива из воды и воздуха известны давно, но их продукт во много раз раз дороже традиционных углеводородов. Одна из причин - эти технологии требуют много энергии, в том числе для процесса извлечения из воздуха углекислого газа. По оценкам специалистов, автомобиль на таком "чудо-бензине" потребляет в пять раз больше энергии, чем электрокар. А в сумме парниковых газов будет выделяться намного больше, чем при использовании бензина или дизельного топлива.

То есть по экономике такое топливо не конкурентно с традиционным. Но все может изменить модная сегодня "зеленая повестка", которая за ценой не постоит и открывает "зеленый свет" подобным технологиям.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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