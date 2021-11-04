Ученые определили, сколько лет человечество потеряло из-за COVID-19

Ученые определили, сколько лет человечество уже потеряло из-за пандемии коронавируса. Научная публикация на эту тему появилась в журнале BMG.

Согласно полученным данным, только за 2020 год люди в общей сложности "не дожили" из-за пандемии около 28 миллионов лет.

"Причем у мужчин этот показатель выше, чем у женщин. Число лет жизни, потерянных в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году, более чем в пять раз выше, чем количество потерянных лет, связанных с эпидемией сезонного гриппа в 2015 году", - отмечается в исследовании.

Статистику удалось получить связав показатели снижения продолжительности жизни и превышения ожидаемых показателей смертности в 31 стране мира.

Также в ходе исследования было выявлено снижение продолжительности жизни мужчин и женщин во всех исследованных странах, кроме Новой Зеландии, Тайваня и Норвегии.

В работе принимали участие ученые из Великобритании, США, России и Германии.

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