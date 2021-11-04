Украина обновила рекорд заболеваемости коронавирусом

Украина обновила очередной печальный рекорд по уровню заболеваемости коронавирусом. За последние сутки там выявили более 27 тысяч новых случаев заражения, скончались 699 пациентов, передает Euronews.

Медики и власти связывают эти тревожные цифры с низкими темпами вакцинации. Сегодня украинцам доступны три препарата, которыми можно сделать прививку, - британо-шведского концерна AstraZeneca (1,4 миллиона доз, по данным BBC), германо-американских производителей BionTech/Pfizer (1,1 миллиона доз) и китайская вакцина CoronaVac (5,1 миллиона доз). Однако полностью привились пока лишь 20 процентов населения.

В больницах бьют тревогу из-за нехватки мест, а также медицинского кислорода. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников "отключить соцсети, включить мозг и привиться".