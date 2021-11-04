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04.11.2021 17:12
Рубрика: В мире

Украина обновила рекорд заболеваемости коронавирусом

Текст: Екатерина Забродина

Украина обновила очередной печальный рекорд по уровню заболеваемости коронавирусом. За последние сутки там выявили более 27 тысяч новых случаев заражения, скончались 699 пациентов, передает Euronews.

Фото: EPA
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Медики и власти связывают эти тревожные цифры с низкими темпами вакцинации. Сегодня украинцам доступны три препарата, которыми можно сделать прививку, - британо-шведского концерна AstraZeneca (1,4 миллиона доз, по данным BBC), германо-американских производителей BionTech/Pfizer (1,1 миллиона доз) и китайская вакцина CoronaVac (5,1 миллиона доз). Однако полностью привились пока лишь 20 процентов населения.

В больницах бьют тревогу из-за нехватки мест, а также медицинского кислорода. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников "отключить соцсети, включить мозг и привиться".

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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