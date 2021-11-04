В Дании задержали российское судно "Академик Иоффе"

Датские власти задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Об этом говорится на сайте посольства РФ в Копенгагене.

По данным дипмиссии, инцидент произошел еще 1 ноября "при бункеровке на рейде порта Скаген". Судно "Академик Иоффе" Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт океанологии имени П.П.Ширшова Российской академии наук" было арестовано, судовые документы изъяты.

"Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе", - уточнили в посольстве. О чем конкретно идет речь, не поясняется.

Известно, что оно плавает под российским флагом, находится в собственности государства и используется Институтом океанологии в научных целях.

Наше посольство уже получило копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Эти документы передали в российский МИД. "Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании", - подчеркнули дипломаты.