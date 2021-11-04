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04.11.2021 20:26
Рубрика: В мире

В Германии выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки

Текст: Екатерина Забродина
Институт Роберта Коха, который регулярно мониторит ситуацию с пандемией коронавируса в Германии, сообщил о рекордном всплеске заболеваемости 4 ноября. За последние сутки в стране было зарегистрировано 33 949 новых заразившихся - это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает Spiegel online. Возможно даже, что в статистику попали еще не все пациенты. Умерли сегодня 165 больных.

Пока не ясно, насколько всплеск связан с праздником Всех Святых, который несомненно повлиял на эпидемиологическую обстановку, по крайней мере, в пяти федеральных землях. Как бы то ни было, в Германии побит печальный рекорд третьей волны "короны": 22 апреля этого года суточное число заболевших составило 29 518 человек. Таким образом, общенациональный коэффициент семидневной заболеваемости на 100 тысяч жителей составил 154,5 (в свое время Институт Коха называл относительно безопасным порог в 30 или 50).

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Впрочем, сейчас власти в вопросах возможных ограничений больше ориентируются на семидневный коэффициент госпитализаций на 100 000 человек. В среду он вырос до 3,62. Прошлогодний максимум к рождественскому сезону составлял 15,5. Однако из-за серьезных разбросов по регионам в Германии нет какой-то общей для всей страны цифры, предусматривающей введение локдауна.

Всего с начала пандемии в Германии переболели ковидом и выздоровели 4 328 400 человек. Умерли от доказанной инфекции Sars-CoV-2 96 192 человек.

Пугающие цифры обострили дискуссии о необходимости ревакцинации на фоне подступающей четвертой волны "короны", которая ожидается этой осенью и зимой. А председатель Ассоциации семейных врачей Ульрих Вайгельд поднял еще один болезненный вопрос - о введении обязательной вакцинации для персонала больниц и домов престарелых. "Ни один невакцинированный не должен иметь контакта с людьми из уязвимой группы - ни профессионально, ни в качестве посетителя. Это относится к домам престарелых и к отделениям интенсивной терапии", - заявил Вайгельд газете Bild. С другой стороны, Немецкий совет по уходу (за больными и недееспособными пациентами - прим. "РГ") поддерживает только планы по обязательному тестированию невакцинированных сотрудников, а принудительные прививки отвергает. Специалисты полагают, что в стране не хватает стимулов для вакцинации (например, в виде дополнительных выходных дней) и вообще недостаточно активно проводится агитация в ее пользу. "Где брошюры, где плакаты, где ролики перед дневными шоу?" - возмущается председатель Совета Кристине Фоглер.

Фото: iStock
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Новый премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, сменивший на этом посту Армина Лашета, также выступает за обязательные тестирования в домах престарелых. Он подтвердил, что в регионе готовится совещание по поводу возможных новых ужесточений общественной жизни. "Вирус не будет ждать, пока в Берлине все аккуратно разложат по полочкам", - признал политик.

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