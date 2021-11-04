В Москве стартовал международный эксперимент по имитации полета на Луну

В четверг в Москве началась "экспедиция" на Луну. Стартовая площадка - Институт медико-биологических проблем РАН, лунный корабль - наземный испытательный комплекс. Ровно в 14:45 его дверь, а точнее - массивный люк - захлопнулся за лунным экипажем в ярко-оранжевых летных костюмах.

"В добрый путь! Удачи, ребята!" - это традиционные пожелания. А потом команда: "Приступить к консервации!". И на люк "космического корабля" навешивается пломба - все, он опечатан на восемь месяцев. Так начался уникальный международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21.

На борту "космического корабля" - интернациональный экипаж из шести человек. Это суперкоманда: трое россиян, два американца и участник из ОАЭ. Если говорить о гендерном составе - трое мужчин и трое женщин. Командир - инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, бортинженер - представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, врач экипажа - хирург ИМБП Виктория Кириченко, а также три исследователя - бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери и младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина. Кстати, Екатерина экс-бортпроводник одной из российских авиакомпаний.

Этот "полет" должен продлиться 240 суток. Задача команды - смоделировать полет, высадку на Луну и деятельность на ее поверхности.

Все расписано по часам и минутам. Так, в первые сутки эксперимента "корабль" выводится на околоземную орбиту. Со вторых по четвертые сутки - стыковка с межпланетным комплексом, проверка работоспособности всех систем. На пятые сутки начнется имитация самого полета к Луне. На восьмые сутки экипаж выйдет на окололунную орбиту, после чего до 60-х суток будет готовиться к высадке на поверхности Луны, а также управлять с окололунной орбиты луноходами.

Запланированы три высадки на Луну экипажами по четыре человека. Каждое пребывание на лунной поверхности - до четырех суток. Во время выходов предполагается перемещение по имитатору лунной поверхности в скафандре с использованием технологии виртуальной реальности. В ходе экспедиции исследователи выполнят операции по забору проб грунта и поуправляют моделью лунного ровера.

"Возвращение" на Землю будет проходить с 237-х по 240-е сутки.

В разработанную учеными из разных стран научную программу эксперимента входит около 70 исследований. Надо подчеркнуть, что это уже третий изоляционный эксперимент из серии проекта SIRIUS. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, и первый может состояться уже в 2022-2023 годах.

Проект проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, ЕКА, Германии, Франции, ОАЭ, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из РФ, США, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Японии, Канады и других стран.

Кстати

Несколько слов о меню. Его для участников эксперимента разрабатывали специалисты, которые занимаются питанием для космонавтов. Поэтому будет приближен к рациону обитателей Международной космической станции, где каждая калория едва ли не взвешивается на весах и рассматривается под лупой. "Естественно, мы учли специфику питания арабского участника, например, отсутствие свинины в тех или иных продуктах​​​. У участника из ОАЭ будут некоторые индивидуальные блюда", - сказал первый заместитель директора ИМБП РАН (организатор эксперимента с российской стороны), главный менеджер проекта Марк Белаковский.