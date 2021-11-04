В российских отелях номера на декабрь подешевели на 60 процентов

Средняя стоимость размещения в отелях в России в декабре этого года оказалась на 58 процентов ниже по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом рассказали "РГ" представители туриндустрии. Среди самых популярных направлений традиционно Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ялта.

Сейчас туристы уже бронируют отели в России на декабрь в среднем по две тысячи рублей за ночь, отмечает представитель агрегатора Ostrovok.ru. Годом ранее средняя стоимость составляла 4,8 тысячи рублей. То есть снижение составило 58 процентов. Особенно популярны столицы и южные курорты страны.

Похожие данные и по бронирования авиабилетов. Более 90 процентов всех авиабилетов с вылетом в декабре и до 9 января 2022 года оформлено по России, говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. В десятке самых востребованных направлений - Москва (24,7%), Санкт-Петербург (13,1%), Сочи (89%). Далее идут Минеральные Воды (4,1%), Краснодар (3,8%). Также востребованы перелеты в Калининград (3,2%), Уфу (2,6%), Екатеринбург (2,3%), Махачкалу (2,2%) и Казань (2%).

Кстати, средний чек по данным ранних бронирований авиабилетов в этом году в среднем снизился на 14 процентов по сравнению с 2020 годом и на 32 процента по сравнению с 2019 годом. Например, сейчас билеты с вылетом в декабре в Москву можно в среднем приобрести за 4,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. В 2020 году средняя стоимость составляла 5 тысяч рублей, а в 2019 - 6,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербург в этом году в декабре можно улететь за 4,3 тысячи рублей, в 2020 году средняя стоимость перелета составляла 5,1 тысячи рублей, а в 2019 году - 6,9 тысячи рублей, в Сочи сейчас билеты стоят 4,1 тысячи рублей, в 2020 году - 5,4 тысячи рублей, в 2019 - 6,8 тысячи рублей.