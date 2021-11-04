В Сан-Франциско обяжут детей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19

Власти Сан-Франциско потребуют от детей в возрасте от 5 лет предъявить доказательства вакцинации против COVID-19 для входа в определенные закрытые общественные места, такие как рестораны, развлекательные заведения и спортивные мероприятия, заявили чиновники мэрии города.

Местный департамент здравоохранения в настоящее время требует, чтобы перед тем, как попасть в эти места, дети и взрослые старше 12 лет предъявляли доказательства того, что они вакцинированы. Теперь городские чиновники здравоохранения планируют распространить действие медицинского этого распоряжения на детей в возрасте от 5 до 11 лет, возрастную группу, недавно получившую право на прививку, сообщает CNBC. Сотрудник службы здравоохранения Сан-Франциско Сьюзан Филип заявила, что это требование вступит в силу как минимум через два месяца.

Прививки для младшей возрастной группы начались в среду в Калифорнии, в тот же день Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали введение вакцин детям дошкольного возраста. Так называемая "педиатрическая" вакцина составляет треть дозы для взрослых и вводится двумя прививками с интервалом в 21 день. В среду официальные лица департамента здравоохранения Сан-Франциско заявили, что текущие городские требования к вакцинации и маскировке будут пересмотрены, как только у детей младшего возраста будет достаточно времени для вакцинации.