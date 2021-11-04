В Военной академии создали защитную маску для работы в "красных зонах"

В Минобороны РФ сообщили, что в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты разработали новые средства индивидуальной защиты противоинфекционного характера. Также специалисты вуза предложили новые способы дезинфекции закрытых помещений. Все эти новации направлены на более эффективную борьбу с распространением COVID-19.

"В академии проведены более тысячи исследований отобранных 47 образцов материалов и 12 готовых изделий средств защиты от вирусной инфекции в целях разработки новых средств защиты для специалистов, работающих в "красных зонах", - отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в вузе, в частности, разработали многоразовую защитную маску. Она предназначена для защиты органов дыхания медперсонала и личного состава, выполняющего задачи в зоне воздействия коронавирусной инфекции. Образец, выдерживающий более 50 циклов дезинфекции без потери свойств материала, уже активно используют в медицинских учреждениях при работе с вирусом SARS-CoV-2.

А операторы научной роты Военной академии РХБЗ создали аппарат для плазменной дезинфекции, позволяющий быстро обеззараживать помещения, в которых регулярно присутствуют люди. "Его компактность и производительность позволяет значительно повысить эффективность работы при проведении очистки в замкнутых пространствах любого размера", - сообщили в Минобороны РФ.