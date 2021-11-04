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04.11.2021 16:35
Рубрика: Общество

Вакцина против вируса папилломы человека на 90% защищает от рака шейки матки

Текст: Ирина Невинная

Вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ) в дальнейшем почти на 90% сокращает количество случаев развития у них рака шейки матки, пишет ВВС со ссылкой на Cancer Research UK.

Фото: iStock
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Рак шейки матки является четвертым по распространенности раком у женщин во всем мире, ежегодно убивая более 300 000 человек. До сих пор основной мерой профилактики особенно в странах, где не проводится вакцинация от ВПЧ, являются регулярный скрининговые исследования - визуальный осмотр женщины и проведение специальных тестов с забором биоматериала (эпителиальных клеток) с шейки матки.

Сейчас уже более 100 стран начали использовать вакцину в рамках программы ВОЗ по борьбе с раком шейки матки, причем многие страны уже включили ее в Национальные календари прививок. Россия пока в этот перечень не входит, хотя в планах расширения нашего Нацкалендаря значится в числе прочих и прививка от ВПЧ.

В Великобритании, как уточняет BBC, вакцину предлагают девочкам в возрасте от 11 до 13 лет. С 2019 года вакцинацию стали предлагать и мальчикам - как возможным переносчикам вируса. Кроме того, ученые предполагают, что ВПЧ вреден как для женского, так и мужского репродуктивного здоровья.

Поскольку вакцина против ВПЧ может только предотвратить инфицирование, но не может избавить организм от вируса, прививка рекомендуется подросткам в достаточно раннем возрасте, до наступления сексуальной активности.

Результаты анализа, проведенного Cancer Research UK, показали, что прививка, сделанная в детстве, предотвращает развитие рака у молодых женщин в 90% случаев.

Британские эксперты охарактеризовали эти результаты как исторические.

Исследователи также заявили, что успешный результат многолетних наблюдений также означает, что тем, кто был вакцинирован, в дальнейшем можно изменить тактику скрининга рака шейки матки: им может потребоваться гораздо меньше осмотров и тестирования с забором мазка из шейки матки.

Ранее аналогичные исследования были проведены в Австралии примерно с тем же результатом.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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