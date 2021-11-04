Великобритания одобрила препарат молнупиравир для лечения коронавируса

Великобритания одобрила применение препарата молнупиравир для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава британского министерства здравоохранения Саджид Джавид на своей странице в Twitter.

Препарат разрабатывала американская компания Merck&Co, изначально его применяли для лечения гриппа, однако он казался эффективен против ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2. Испытания показали, что при приеме таблеток молнупиравир ровно в два раза снижается уровень госпитализации и смертности от COVID-19.

Лекарство должно стать первым противовирусным препаратом против коронавируса нового типа. Принимать лекарство британцам разрешат дома. Оно получило одобрение Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Минздрав страны рассчитывает в первую очередь обеспечить молнупиравиром наиболее уязвимые перед коронавирусом слои населения.

По оценкам MHRA, молнупиравир эффективен при лечении людей с легким и умеренным течением коронавируса. Кроме того, он будет показан только тем пациентам, у которых есть риск перехода течения заболевания в тяжелую форму. Речь идет об избыточном весе, возрасте старше 60 лет, а также диабете и наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

На данный момент самым эффективным способом лечения от коронавируса пациентов с тяжелым течением заболевания признана кислородотерапия. Чтобы сократить период пребывания на искусственной вентиляции легких, врачи также используют кортикостероид дексаметазон.

Исследования ВОЗ показали, что лечение ремдесивиром, гидроксихлорохином, лопинавиром/ритонавиром и интерфероном практически не влияет на смертность и течение COVID-19 после госпитализации. Также неэффективны против вируса антибиотики.