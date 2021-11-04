Володин: В наших силах извлечь уроки из Смутного времени

Необходимо сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя граждан с Днем народного единства.

Говоря об истории праздника в своем Telegram-канале, спикер отметил, что начало XVII века неслучайно назвали Смутным временем. Он напомнил, что, воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну.

"И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага", - подчеркнул парламентарий.

В январе 1613 года был созван Земский собор, что ознаменовало окончательную победу над Смутой, продолжил Володин.

Таким образом, со времен древнейших институтов народовластия "отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности", уверен спикер. Он напомнил, что на соборах выслушивали всех - все интересы, все "партии" - но решение принимали единое.

Народовластие, отметил председатель Госдумы, позже меняло формы, но суть оставалась - отражение интересов народа в управлении государством.

"Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени, - резюмировал спикер. - Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств".