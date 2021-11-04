Володин: В наших силах извлечь уроки из Смутного времени

Новости

Эксперты рассказали, как врач сможет ставить диагнозы без очного приема 09:39
Роспотребнадзор объяснил, что делать, если член семьи заболел COVID-19 09:13
В Хабаровском крае вакцинированные смогут выиграть 3 тонны угля 08:50
Синоптик: 4 ноября в Москве станет одним из самых теплых в истории 08:42
Пушков прокомментировал фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго 08:33
Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных 08:05
Роспотребнадзор объяснил, когда человек с COVID перестает быть заразным 07:41
Алкомаркеты в Хабаровском крае откроются на 4 дня раньше 07:20
Сбербанк намерен продать дочерние банки в Европе 07:13
В российских отелях номера на декабрь подешевели на 60 процентов 07:10
Парки в Москве отметят День народного единства онлайн 06:35
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12 05:56
Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском 05:15
Прививочные пункты в Петропавловске-Камчатском усилили медработниками 05:05
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса 04:34
Вильфанд: В трех регионах РФ температура превысит норму на 17 градусов 04:13
Дальневосточники первыми начали отмечать День народного единства 03:37
Врач Елена Климкина рассказала об участившейся проблеме после COVID-19 02:58
Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции 02:32
Видео: Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с праздником 01:58
"Ливерпуль" и "Аякс" гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов 01:25
Россияне задолжали за коммунальные услуги полтриллиона рублей 01:16
Разработан законопроект для защиты новых собственников жилья 00:00
Дебют Ладо Кватания "Казнь" вошел в программу Роттердамского кинофестиваля 03.11.2021
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов 03.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 09:33
Рубрика: Власть

Володин: В наших силах извлечь уроки из Смутного времени

Текст: Татьяна Замахина
Необходимо сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя граждан с Днем народного единства.

Говоря об истории праздника в своем Telegram-канале, спикер отметил, что начало XVII века неслучайно назвали Смутным временем. Он напомнил, что, воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну.

Фото: РИА Новости
День народного единства: Как икона из Казани сплотила Россию

"И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага", - подчеркнул парламентарий.

В январе 1613 года был созван Земский собор, что ознаменовало окончательную победу над Смутой, продолжил Володин.

Таким образом, со времен древнейших институтов народовластия "отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности", уверен спикер. Он напомнил, что на соборах выслушивали всех - все интересы, все "партии" - но решение принимали единое.

Народовластие, отметил председатель Госдумы, позже меняло формы, но суть оставалась - отражение интересов народа в управлении государством.

"Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени, - резюмировал спикер. - Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Празднование Дня народного единства

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства