Врач Елена Климкина рассказала об участившейся проблеме после COVID-19

В последние месяцы все больше пациентов жалуются на выпадение волос после COVID-19. Об этом рассказала дерматолог-трихолог Елена Климкина.

Она отметила, что во многих случаях проблема возникает не сразу, а спустя один-два месяца. "Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы", - объяснила врач.

По словам Климкиной, алопеция возникает не постепенно, а резко, что вызывает панику у пациентов. При этом не существует какой-то одной схемы по лечению. Необходимо сдать анализы - на исследование берут кровь, волосы и даже чешуйки кожи.

"Потом все результаты суммируются, и врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию", - цитирует медика РИА Новости.