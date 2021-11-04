Врач рассказал, как питаться зимой, чтобы не потолстеть

Для каждой второй женщины зима - это время, когда гарантированно появляются лишние килограммы. Многие при этом уверены, что с началом более активного весеннего сезона они с легкостью смогут сбросить накопившиеся за зиму лишние пять-семь килограммов.

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков считает ,что сбрасывать "зимний" вес не так легко, как кажется. Поэтому лучше просто перейти на более легкий зимний рацион.

В своем аккаунте в Instagram он перечислил несколько простых правил, которые помогут сохранить стройность, отличное настроение, укрепить иммунитет и прекрасно выглядеть зимой.

Первое правило. Раз в день нужно есть суп. Желательно из постного мяса или рыбы с добавлением овощей и круп. Суп должен быть не слишком горячим. Оптимальная температура для этого блюда - 40 градусов.

Правило второе. Стоит включить в ежедневный рацион свежезамороженная ягоды. При правильной заморозке в них сохраняются все полезные витамины и микроэлементы.

Правило третье. Орехи тоже должны быть в рационе. Но нельзя есть их в большом количестве. Порция должна помещаться в кулаке. В орехах много витаминов группы В, которые поддерживают организм в тонусе.

Правило четвертое. Полезна квашенная капуста, в которой сохраняется до 70 процентов витамина С.

Правило пятое. Не стоит забывать про рыбу жирных сортов (лосось, скумбрию, форель). Жирные кислоты защищают сердце и сосуды.

Правило шестое. Очень полезна индейка, в которой мало жира, но много триптофана - аминокислоты, способствующей выработке гормона счастья - серотонина.