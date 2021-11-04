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04.11.2021 14:00
Рубрика: Общество

Врач рассказал о дистанционной реабилитации после инсульта во время пандемии

Текст: Ирина Невинная

Важный этап восстановления здоровья после перенесенного инсульта - реабилитация, во время которой больной с помощью врачей и инструкторов по лечебной физкультуре постепенно возвращает утраченные функции - двигательную активность, речь и т.д. Во время пандемии пройти реабилитацию в стационаре не всегда возможно, но хотя бы отчасти решить эту проблему поможет опыт использования дистанционных методов восстановления, рассказал "РГ" руководитель клиники медицинской реабилитации Пироговского центра, врач-невролог, председатель комитета по цифровизации в реабилитации в Союзе реабилитологов России Вадим Даминов.

Фото: iStock
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"Реабилитация - это восстановление утраченных функций организма. Проводится она в три этапа, и чем раньше больному начинают помогать специалисты-реабилитологи, тем оптимистичнее прогноз", - отмечает профессор Даминов.

Как рассказал эксперт, первый этап реабилитации начинается уже на стадии интенсивной терапии еще в отделении реанимации, второй этап - самый сложный, финансово и ресурсоемкий - это прохождение дальнейшего лечения и реабилитации в специализированных отделениях и центрах. После выписки больного из стационара начинается третий этап - в поликлинике, дневном стационаре или санатории.

"В последние годы мы разработали новую модель реабилитации, обеспечивающую преемственность всех этапов, и пандемия только подтвердила нашу правоту. И здесь нам помогла цифровизация", - отмечает Вадим Даминов.

Он стал одним из разработчиков цифровой системы реабилитации людей с инсультами и черепно-мозговыми травмами "Степс Реабил", которая позволяет сопровождать больного, проводить и при необходимости корректировать курс реабилитации на дому. В Пироговском центре эту систему уже успешно применяют, и ее разработчики представят результаты своей работы на Телемедфоруме в технопарке Сколково в начале декабря.

"Возьмем инсульт - самое социально-значимое и опасное заболевание, самое распространенное. Каждые 15 минут в России регистрируют случай инсульта. Из перенесших его в течение полугода умирает половина пациентов. Из числа выживших до 90% становятся инвалидами, - поясняет профессор Даминов. - При развитии системы сосудистых центров для оказания экстренной помощи таким больным в них также были предусмотрены бригады ранней реабилитации. Маршрутизация постепенно выстраивается: пациент, получив необходимую экстренную помощь, попадает на долечивание в отделение реабилитации больницы. Но третий этап - амбулаторный - организовать гораздо сложнее, он, по сути, оказался провальным. В поликлиниках это делать практически невозможно из-за дефицита кадров".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В Пироговском центре стали использовать собственную разработку - цифровую платформу реабилитации "Степс Реабил", которая обеспечивает полноценное сопровождение на дому пациента, уже прошедшего второй этап реабилитации и выписанного для из стационара.

"Наша платформа представляет собой интерактивный тренажер, в котором собрано огромное количество различных комбинаций программ, которые быстро "склеиваются" в единый фильм - индивидуальную программу реабилитации. Врачи с помощью платформы составляют индивидуальную программу для каждого больного, а пациент в своем личном кабинете сам открывает описание и начинает работать, - рассказал Даминов. - Если может, делает упражнения самостоятельно, также можно заниматься с родственником или помощником. Если что-то не получается, можно написать в чат врачу, который курирует этот проект. Предусмотрена и возможность телесвязи. Мы встроили в программу кардиодатчики и датчики движения, они позволяют отслеживать состояние пациента в режиме он-лайн. Программа открывается на любом девайсе, включая шлем виртуальной реальности - еще одна наша разработка. Дистанционные технологии - это хорошее подспорье при дефиците кадров. Пандемия, когда повысилась заболеваемость среди врачей, и их стало остро не хватать, подтвердила это еще раз".

В условиях продолжающейся пандемии Пироговский центр открыл для всех клиник бесплатный доступ к своей реабилитационной платформе. Такая дистанционная реабилитация может применяться для пациентов, которые не могут посещать дневной стационар из-за положительного теста на коронавирус.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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