Врач рассказала, как резко снизить тягу к алкоголю без лекарств

Употребление спиртных напитков даже в небольшом количестве не увеличивает продолжительность жизни, подтвердила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Как отметила доктор, есть работа ученых, которая продемонстрировала "повышенную смертность людей, полностью воздерживавшихся от алкоголя, по сравнению с теми, кто выпивает умеренно". Однако едва ли это повод позволять себе расслабляться с алкоголем.

Дело в том, что "абсолютные трезвенники оказались зачастую людьми с сильно подорванным здоровьем", например, предыдущими возлияниями (а то и наркотиками), отметила врач, комментируя выводы исследователей.

"Понятно, что таким людям тяжело соревноваться в продолжительности жизни с остальными", - отметила кандидат медицинских наук.

Врач дала совет желающим избавиться от тяги к спиртному, основываясь на результатах исследования специалистов из Университета Лафборо в Англии. Материал об этом опубликован в журнале Addictive Behaviors.

"Оказывается, физкультура и спорт резко снижают тягу к алкоголю. Добровольцы выполняли упражнения - пять минут приседаний, отжиманий, прыжков и так далее", - написала врач в своем Telegram-канале.