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04.11.2021 06:43
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как резко снизить тягу к алкоголю без лекарств

Текст: Оксана Грибанова

Употребление спиртных напитков даже в небольшом количестве не увеличивает продолжительность жизни, подтвердила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Фото: iStock
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Как отметила доктор, есть работа ученых, которая продемонстрировала "повышенную смертность людей, полностью воздерживавшихся от алкоголя, по сравнению с теми, кто выпивает умеренно". Однако едва ли это повод позволять себе расслабляться с алкоголем.

Дело в том, что "абсолютные трезвенники оказались зачастую людьми с сильно подорванным здоровьем", например, предыдущими возлияниями (а то и наркотиками), отметила врач, комментируя выводы исследователей.

"Понятно, что таким людям тяжело соревноваться в продолжительности жизни с остальными", - отметила кандидат медицинских наук.

Фото: iStock
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Врач дала совет желающим избавиться от тяги к спиртному, основываясь на результатах исследования специалистов из Университета Лафборо в Англии. Материал об этом опубликован в журнале Addictive Behaviors.

"Оказывается, физкультура и спорт резко снижают тягу к алкоголю. Добровольцы выполняли упражнения - пять минут приседаний, отжиманий, прыжков и так далее", - написала врач в своем Telegram-канале.

Наука Общество Здоровье Проблема алкоголизма

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