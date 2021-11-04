Всех военнослужащих и гражданский персонал ЗВO привили от коронавируса

Более 100 тысяч военнослужащих Западного военного округа ревакцинировались от коронавирусной инфекции. Вакцинацию прошли все сто процентов личного состава и гражданских специалистов, сообщили в четверг в пресс-службе ЗВО. Там добавили, что сейчас ревакцинация активно идет в образовательных учреждениях минобороны, расположенных на территории округа.

Чтобы понять масштаб проведенной работы, стоит упомянуть, что войска ЗВО дислоцируются на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также на части Приволжского федерального округа. К ЗВО, в частности, относятся воинские части и соединения, расположенные в московском регионе и Санкт-Петербурге.

"Всего на территории Западного военного округа развернуто более 200 прививочных постов и сформировано около 80 медицинских бригад, половина из которых мобильные. Некоторые медицинские пункты переведены на круглосуточный режим работы", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что, как и повсюду в стране, вакцинация в ЗВО проводится исключительно на добровольной основе. Перед прививкой каждый военнослужащий и гражданский сотрудник дает письменное согласие на введение ему компонентов препарата.