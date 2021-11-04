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Вышел новый трейлер ремейка "Один дома"

Новости
    04.11.2021, 13:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ 20th Century Studios Фото: youtube.com/ 20th Century Studios
Фото: youtube.com/ 20th Century Studios

На YouTube-канале компании 20th Century Studios опубликован новый трейлер ремейка первой части комедийной линейки "Один дома" (очень непонятно кому нужного, прямо скажем). С другой стороны, по центру истории не стали (по крайней мере, в этот раз) выставлять чернокожую небинарную персону - и на том спасибо.

Фото: instagram.com/baileybass
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Режиссер - дважды лауреат премии "Оскар" Дэн Мазер ("Али Джи шоу", второй "Борат", "Дедушка легкого поведения" с Де Ниро), сценарий сочинили Микки Дэй и Стритер, работающие на Saturday Night Live.

В главной роли - Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"), в остальных - Элли Кемпер ("Мачо и ботан"), Роб Делании ("Катастрофа"), Тимоти С. Саймонс ("Дикинсон"), Элли Маки ("Теория Большого взрыва"), Эшлин Би ("Крах") и Кенан Томпсон ("Ясновидец").

Релиз опуса случится 12 ноября на стриминге Disney+.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

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