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Вышел трейлер второй части пятого сезона "Бумажного дома"

Новости
    04.11.2021, 16:42
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix Russia вышел локализованный трейлер второй части заключительного пятого сезона сериала "Бумажный дом" (La casa de papel). Первые пять серий вышли на стриминговом сервисе 3 сентября, премьера второй части запланирована на 3 декабря.

Фото: youtube.com/ La Casa de Papel
Опубликован трейлер финального сезона "Бумажного дома"

Криминальная драма выходила на канале Antena 3, а затем была приобретена Netflix. В первых двух сезонах банда грабителей с географическими кличками захватила Испанский королевский монетный двор и, удерживая десятки заложников, 11 дней печатала деньги. Извне руководил операцией загадочный Профессор. Члены группировки при этом влюбляются, жадничают, предают и движимы обычными человеческими страстями с поправкой на испанскую экспрессивность.

Похожие события разворачиваются через несколько лет при ограблении Банка Испании. Судя по трейлеру, нас ожидает напряженная развязка: Профессору предстоит вытащить из здания банка свою команду вместе с деньгами.

Сериал занял вторую строку в топ-10 сериалов 2020 года на версии IMDb.

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