Вышел второй трейлер "Обители зла: Раккун-Сити" на русском языке

На YouTube-канале российского подразделения Sony Pictures опубликован дублированный трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити".

В нем подробно показывают загородный особняк и полицейский участок - основные локации первых двух игр серии Resident Evil, на которых основан сюжет картины.

Проект перезапустит знаменитую зомби-франшизу и не будет связан с одноименной сагой Миллы Йовович.

Дату старта проката новой "Обители" в нашей стране, кстати, изменили - ее передвинули со 2 декабря на 25 ноября.