Новости

От COVID умерла советская художник-мультипликатор Алла Булай 17:54
Умер исполнитель песен "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн 17:06
Галь Гадот сыграет злую королеву-мачеху в "Белоснежке" от Disney 16:52
Вышел трейлер второй части пятого сезона "Бумажного дома" 16:42
Опубликовано первое фото экранизации "Тома Джонса" 16:19

Вышел второй трейлер "Обители зла: Раккун-Сити" на русском языке

Новости
    04.11.2021, 18:43
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

На YouTube-канале российского подразделения Sony Pictures опубликован дублированный трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити".

Фото: Instagram/ Universo_geekec
Галь Гадот сыграет злую королеву-мачеху в "Белоснежке" от Disney

В нем подробно показывают загородный особняк и полицейский участок - основные локации первых двух игр серии Resident Evil, на которых основан сюжет картины.

Проект перезапустит знаменитую зомби-франшизу и не будет связан с одноименной сагой Миллы Йовович.

Дату старта проката новой "Обители" в нашей стране, кстати, изменили - ее передвинули со 2 декабря на 25 ноября.

Новости

Опубликованы новые кадры со съемок российского сериала "Балет" 15:26
Украина внесла Максима Галкина в список угроз национальной безопасности 15:08
Вышел русский трейлер хоррор-фэнтези "Мумия: Возрождение" 14:50
"Дюна" заработала в мировом прокате 300 миллионов долларов 14:14
⧣ США
Фото: youtube.com/ 20th Century Studios
Вышел новый трейлер ремейка "Один дома" 13:32
София Бутелла сыграет в фильме Зака Снайдера для на Netflix 03.11.2021
Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 03.11.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Появились новые фото со съемок "Благих знамений" 03.11.2021
Авторам ЛГБТ-Супермена угрожают убийством. Теперь их охраняет полиция 03.11.2021
Вышел трейлер сериала про пандемию вируса-убийцы "Станция 11" 03.11.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер драмы о создании водородной бомбы 03.11.2021
Вышел новый трейлер первого сериала "Квартета И" 03.11.2021
Вышел трейлер боевика "Скорая" с Джейком Джилленхолом 03.11.2021