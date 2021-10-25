Вышел новый трейлер экранизации Resident Evil о Клэр Редфилд

Кинокомпания Sony Pictures выпустила очередной трейлер новой экранизации игровой серии Resident Evil.

Ролик персонально представляет Клэр Редфилд - одну из главных героинь проекта.

Роль исполнила актриса Кая Скоделарио, наиболее известная по трилогии "Бегущий в лабиринте" и последним "Пиратам Карибского моря".

"Обитель зла: Раккун-Сити" стартует в российском прокате 2 декабря 2021 года.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что в этот день Sony могла выпустить второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". После публикации видео по Resident Evil в комментариях по этому поводу разгорелся пожар - пользователи на всех языках требуют свежее промо Питера Паркера и обещают утопить "Обитель зла" в дизлайках.