WhatsApp добавил три новые функции, которые вы могли не заметить

Обновление WhatsApp принесло несколько новых функций, которые могут оказаться полезными для многих пользователей. Они доступны как в мобильном приложении, так и десктопных версиях, пишет The Sun.

Так, в версии WhatsApp для ПК появилась возможность редактировать изображения. Раньше это было невозможно, и пользователям приходилось пользоваться мобильным приложением. Теперь эта проблема решена - в версии для компьютеров появился собственный редактор мультимедиа.

Еще одно новшество - расширенный предварительный просмотр ссылок. Теперь при отправке ссылки в чат на превью отображается больше информации - это позволит пользователю лучше понимать, стоит ли переходить на сайт.

Третье нововведение - более удобная работа со стикерами. Во время набора текста пользователю будут показываться стикеры, которые могут ему подойти. Это сделает поиск стикеров быстрее и проще, считают в WhatsApp. При этом мессенджер анализирует набираемый текст локально, не отправляя никаких данных на удаленные серверы.