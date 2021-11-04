За сутки в России подтверждено 40 217 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6305

2 Санкт-Петербург 3271

3 Московская область 2732

4 Самарская область 1603

5 Воронежская область 802

6 Нижегородская область 799

7 Республика Крым 752

8 Свердловская область 730

9 Красноярский край 718

10 Пермский край 709

11 Республика Башкортостан 675

12 Ростовская область 649

13 Саратовская область 629

14 Смоленская область 599

15 Омская область 567

16 Ульяновская область 565

17 Челябинская область 539

18 Брянская область 513

19 Иркутская область 505

20 Алтайский край 492

21 Хабаровский край 480

22 Ставропольский край 475

23 Архангельская область 461

24 Волгоградская область 453

25 Оренбургская область 405

26 Липецкая область 402

27 Тверская область 401

28 Республика Коми 394

29 Удмуртская Республика 394

30 Новосибирская область 392

31 Ленинградская область 389

32 Калининградская область 388

33 Вологодская область 383

34 Пензенская область 382

35 Забайкальский край 369

36 Курская область 357

37 Белгородская область 355

38 Севастополь 348

39 Тюменская область 344

40 Орловская область 341

41 Владимирская область 326

42 Республика Карелия 321

43 Приморский край 314

44 Кемеровская область 309

45 Краснодарский край 297

46 Республика Саха (Якутия) 291

47 Ярославская область 287

48 Псковская область 284

49 Новгородская область 283

50 Тульская область 267

51 Мурманская область 265

52 Кировская область 264

53 Ханты-Мансийский автономный округ 257

54 Астраханская область 255

55 Томская область 241

56 Рязанская область 237

57 Республика Хакасия 235

58 Ивановская область 227

59 Курганская область 217

60 Тамбовская область 209

61 Костромская область 206

62 Калужская область 196

63 Республика Бурятия 190

64 Республика Татарстан 188

65 Амурская область 182

66 Республика Чувашия 176

67 Республика Мордовия 163

68 Республика Дагестан 162

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146

70 Кабардино-Балкарская Республика 131

71 Республика Марий Эл 126

72 Чеченская Республика 117

73 Республика Северная Осетия-Алания 103

74 Сахалинская область 92

75 Карачаево-Черкесская Республика 84

76 Республика Ингушетия 81

77 Республика Адыгея 80

78 Республика Тыва 72

79 Республика Алтай 56

80 Республика Калмыкия 49

81 Еврейская автономная область 46

82 Камчатский край 45

83 Магаданская область 39

84 Чукотский автономный округ 18

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 673 860 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,15%

2. Камчатский край 0,21%

3. Республика Алтай 0,24% За последние сутки подтверждено 1 195 смертей: Москва 97 Санкт-Петербург 75 Московская область 52 Краснодарский край 45 Нижегородская область 40 Пермский край 39 Ставропольский край 38 Свердловская область 35 Волгоградская область 33 Самарская область 30 Красноярский край 30 Челябинская область 29 Алтайский край 28 Иркутская область 28 Пензенская область 26 Ростовская область 25 Республика Башкортостан 24 Саратовская область 24 Ульяновская область 20 Тульская область 19 Удмуртская Республика 19 Оренбургская область 19 Республика Крым 18 Республика Чувашия 16 Рязанская область 15 Новосибирская область 14 Ханты-Мансийский автономный округ 13 Тамбовская область 12 Севастополь 12 Республика Татарстан 12 Республика Хакасия 12 Забайкальский край 12 Брянская область 11 Липецкая область 11 Тверская область 11 Республика Коми 11 Республика Саха (Якутия) 11 Камчатский край 11 Воронежская область 10 Смоленская область 9 Мурманская область 9 Астраханская область 9 Тюменская область 9 Омская область 9 Ленинградская область 8 Кабардино-Балкарская Республика 8 Карачаево-Черкесская Республика 8 Ивановская область 7 Курская область 7 Ярославская область 7 Псковская область 7 Орловская область 6 Вологодская область 6 Республика Адыгея 6 Чеченская Республика 6 Республика Мордовия 6 Республика Бурятия 6 Калужская область 5 Калининградская область 5 Курганская область 5 Приморский край 5 Белгородская область 4 Владимирская область 4 Костромская область 4 Республика Карелия 4 Новгородская область 4 Республика Дагестан 4 Кемеровская область 4 Сахалинская область 4 Республика Ингушетия 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Амурская область 3 Ненецкий автономный округ 2 Республика Калмыкия 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Хабаровский край 2 Еврейская автономная область 2 Архангельская область 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 243 255 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 928 человек: Москва 6633 Санкт-Петербург 3354 Московская область 3285 Республика Крым 969 Самарская область 921 Республика Башкортостан 662 Ульяновская область 654 Красноярский край 651 Ростовская область 576 Пермский край 575 Свердловская область 528 Архангельская область 493 Республика Саха (Якутия) 467 Астраханская область 456 Омская область 396 Приморский край 375 Ставропольский край 372 Ленинградская область 357 Саратовская область 343 Удмуртская Республика 341 Севастополь 335 Липецкая область 334 Брянская область 332 Волгоградская область 315 Калининградская область 307 Псковская область 306 Алтайский край 302 Белгородская область 298 Республика Карелия 278 Оренбургская область 277 Нижегородская область 273 Тверская область 271 Тульская область 267 Хабаровский край 261 Кемеровская область 259 Мурманская область 244 Республика Бурятия 226 Забайкальский край 215 Вологодская область 204 Челябинская область 199 Курская область 187 Новосибирская область 187 Ханты-Мансийский автономный округ 171 Республика Коми 168 Смоленская область 166 Республика Чувашия 163 Тамбовская область 162 Иркутская область 155 Республика Дагестан 150 Республика Татарстан 147 Воронежская область 143 Рязанская область 134 Кировская область 130 Ивановская область 124 Республика Мордовия 120 Калужская область 110 Костромская область 105 Тюменская область 105 Кабардино-Балкарская Республика 98 Амурская область 98 Чеченская Республика 97 Новгородская область 96 Ярославская область 83 Сахалинская область 81 Краснодарский край 73 Карачаево-Черкесская Республика 69 Республика Ингушетия 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 57 Курганская область 56 Владимирская область 54 Республика Калмыкия 54 Томская область 52 Республика Адыгея 48 Республика Северная Осетия - Алания 45 Республика Тыва 45 Еврейская автономная область 43 Орловская область 41 Пензенская область 38 Республика Хакасия 23 Камчатский край 23 Республика Алтай 15 Магаданская область 13 Чукотский автономный округ 12 Республика Марий Эл 10 Ненецкий автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 477 366. Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных