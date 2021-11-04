За сутки в России подтверждено 40 217 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6305
- 2 Санкт-Петербург 3271
- 3 Московская область 2732
- 4 Самарская область 1603
- 5 Воронежская область 802
- 6 Нижегородская область 799
- 7 Республика Крым 752
- 8 Свердловская область 730
- 9 Красноярский край 718
- 10 Пермский край 709
- 11 Республика Башкортостан 675
- 12 Ростовская область 649
- 13 Саратовская область 629
- 14 Смоленская область 599
- 15 Омская область 567
- 16 Ульяновская область 565
- 17 Челябинская область 539
- 18 Брянская область 513
- 19 Иркутская область 505
- 20 Алтайский край 492
- 21 Хабаровский край 480
- 22 Ставропольский край 475
- 23 Архангельская область 461
- 24 Волгоградская область 453
- 25 Оренбургская область 405
- 26 Липецкая область 402
- 27 Тверская область 401
- 28 Республика Коми 394
- 29 Удмуртская Республика 394
- 30 Новосибирская область 392
- 31 Ленинградская область 389
- 32 Калининградская область 388
- 33 Вологодская область 383
- 34 Пензенская область 382
- 35 Забайкальский край 369
- 36 Курская область 357
- 37 Белгородская область 355
- 38 Севастополь 348
- 39 Тюменская область 344
- 40 Орловская область 341
- 41 Владимирская область 326
- 42 Республика Карелия 321
- 43 Приморский край 314
- 44 Кемеровская область 309
- 45 Краснодарский край 297
- 46 Республика Саха (Якутия) 291
- 47 Ярославская область 287
- 48 Псковская область 284
- 49 Новгородская область 283
- 50 Тульская область 267
- 51 Мурманская область 265
- 52 Кировская область 264
- 53 Ханты-Мансийский автономный округ 257
- 54 Астраханская область 255
- 55 Томская область 241
- 56 Рязанская область 237
- 57 Республика Хакасия 235
- 58 Ивановская область 227
- 59 Курганская область 217
- 60 Тамбовская область 209
- 61 Костромская область 206
- 62 Калужская область 196
- 63 Республика Бурятия 190
- 64 Республика Татарстан 188
- 65 Амурская область 182
- 66 Республика Чувашия 176
- 67 Республика Мордовия 163
- 68 Республика Дагестан 162
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 131
- 71 Республика Марий Эл 126
- 72 Чеченская Республика 117
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 103
- 74 Сахалинская область 92
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 84
- 76 Республика Ингушетия 81
- 77 Республика Адыгея 80
- 78 Республика Тыва 72
- 79 Республика Алтай 56
- 80 Республика Калмыкия 49
- 81 Еврейская автономная область 46
- 82 Камчатский край 45
- 83 Магаданская область 39
- 84 Чукотский автономный округ 18
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 673 860 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,15%
- 2. Камчатский край 0,21%
- 3. Республика Алтай 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 195 смертей:
- Москва 97
- Санкт-Петербург 75
- Московская область 52
- Краснодарский край 45
- Нижегородская область 40
- Пермский край 39
- Ставропольский край 38
- Свердловская область 35
- Волгоградская область 33
- Самарская область 30
- Красноярский край 30
- Челябинская область 29
- Алтайский край 28
- Иркутская область 28
- Пензенская область 26
- Ростовская область 25
- Республика Башкортостан 24
- Саратовская область 24
- Ульяновская область 20
- Тульская область 19
- Удмуртская Республика 19
- Оренбургская область 19
- Республика Крым 18
- Республика Чувашия 16
- Рязанская область 15
- Новосибирская область 14
- Ханты-Мансийский автономный округ 13
- Тамбовская область 12
- Севастополь 12
- Республика Татарстан 12
- Республика Хакасия 12
- Забайкальский край 12
- Брянская область 11
- Липецкая область 11
- Тверская область 11
- Республика Коми 11
- Республика Саха (Якутия) 11
- Камчатский край 11
- Воронежская область 10
- Смоленская область 9
- Мурманская область 9
- Астраханская область 9
- Тюменская область 9
- Омская область 9
- Ленинградская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Ивановская область 7
- Курская область 7
- Ярославская область 7
- Псковская область 7
- Орловская область 6
- Вологодская область 6
- Республика Адыгея 6
- Чеченская Республика 6
- Республика Мордовия 6
- Республика Бурятия 6
- Калужская область 5
- Калининградская область 5
- Курганская область 5
- Приморский край 5
- Белгородская область 4
- Владимирская область 4
- Костромская область 4
- Республика Карелия 4
- Новгородская область 4
- Республика Дагестан 4
- Кемеровская область 4
- Сахалинская область 4
- Республика Ингушетия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Амурская область 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Калмыкия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Архангельская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 243 255 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 928 человек:
- Москва 6633
- Санкт-Петербург 3354
- Московская область 3285
- Республика Крым 969
- Самарская область 921
- Республика Башкортостан 662
- Ульяновская область 654
- Красноярский край 651
- Ростовская область 576
- Пермский край 575
- Свердловская область 528
- Архангельская область 493
- Республика Саха (Якутия) 467
- Астраханская область 456
- Омская область 396
- Приморский край 375
- Ставропольский край 372
- Ленинградская область 357
- Саратовская область 343
- Удмуртская Республика 341
- Севастополь 335
- Липецкая область 334
- Брянская область 332
- Волгоградская область 315
- Калининградская область 307
- Псковская область 306
- Алтайский край 302
- Белгородская область 298
- Республика Карелия 278
- Оренбургская область 277
- Нижегородская область 273
- Тверская область 271
- Тульская область 267
- Хабаровский край 261
- Кемеровская область 259
- Мурманская область 244
- Республика Бурятия 226
- Забайкальский край 215
- Вологодская область 204
- Челябинская область 199
- Курская область 187
- Новосибирская область 187
- Ханты-Мансийский автономный округ 171
- Республика Коми 168
- Смоленская область 166
- Республика Чувашия 163
- Тамбовская область 162
- Иркутская область 155
- Республика Дагестан 150
- Республика Татарстан 147
- Воронежская область 143
- Рязанская область 134
- Кировская область 130
- Ивановская область 124
- Республика Мордовия 120
- Калужская область 110
- Костромская область 105
- Тюменская область 105
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Амурская область 98
- Чеченская Республика 97
- Новгородская область 96
- Ярославская область 83
- Сахалинская область 81
- Краснодарский край 73
- Карачаево-Черкесская Республика 69
- Республика Ингушетия 60
- Ямало-Ненецкий автономный округ 57
- Курганская область 56
- Владимирская область 54
- Республика Калмыкия 54
- Томская область 52
- Республика Адыгея 48
- Республика Северная Осетия - Алания 45
- Республика Тыва 45
- Еврейская автономная область 43
- Орловская область 41
- Пензенская область 38
- Республика Хакасия 23
- Камчатский край 23
- Республика Алтай 15
- Магаданская область 13
- Чукотский автономный округ 12
- Республика Марий Эл 10
- Ненецкий автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 477 366.