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04.11.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 40 217 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 40 217 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6305
  • 2 Санкт-Петербург 3271
  • 3 Московская область 2732
  • 4 Самарская область 1603
  • 5 Воронежская область 802
  • 6 Нижегородская область 799
  • 7 Республика Крым 752
  • 8 Свердловская область 730
  • 9 Красноярский край 718
  • 10 Пермский край 709
  • 11 Республика Башкортостан 675
  • 12 Ростовская область 649
  • 13 Саратовская область 629
  • 14 Смоленская область 599
  • 15 Омская область 567
  • 16 Ульяновская область 565
  • 17 Челябинская область 539
  • 18 Брянская область 513
  • 19 Иркутская область 505
  • 20 Алтайский край 492
  • 21 Хабаровский край 480
  • 22 Ставропольский край 475
  • 23 Архангельская область 461
  • 24 Волгоградская область 453
  • 25 Оренбургская область 405
  • 26 Липецкая область 402
  • 27 Тверская область 401
  • 28 Республика Коми 394
  • 29 Удмуртская Республика 394
  • 30 Новосибирская область 392
  • 31 Ленинградская область 389
  • 32 Калининградская область 388
  • 33 Вологодская область 383
  • 34 Пензенская область 382
  • 35 Забайкальский край 369
  • 36 Курская область 357
  • 37 Белгородская область 355
  • 38 Севастополь 348
  • 39 Тюменская область 344
  • 40 Орловская область 341
  • 41 Владимирская область 326
  • 42 Республика Карелия 321
  • 43 Приморский край 314
  • 44 Кемеровская область 309
  • 45 Краснодарский край 297
  • 46 Республика Саха (Якутия) 291
  • 47 Ярославская область 287
  • 48 Псковская область 284
  • 49 Новгородская область 283
  • 50 Тульская область 267
  • 51 Мурманская область 265
  • 52 Кировская область 264
  • 53 Ханты-Мансийский автономный округ 257
  • 54 Астраханская область 255
  • 55 Томская область 241
  • 56 Рязанская область 237
  • 57 Республика Хакасия 235
  • 58 Ивановская область 227
  • 59 Курганская область 217
  • 60 Тамбовская область 209
  • 61 Костромская область 206
  • 62 Калужская область 196
  • 63 Республика Бурятия 190
  • 64 Республика Татарстан 188
  • 65 Амурская область 182
  • 66 Республика Чувашия 176
  • 67 Республика Мордовия 163
  • 68 Республика Дагестан 162
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 131
  • 71 Республика Марий Эл 126
  • 72 Чеченская Республика 117
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 103
  • 74 Сахалинская область 92
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 84
  • 76 Республика Ингушетия 81
  • 77 Республика Адыгея 80
  • 78 Республика Тыва 72
  • 79 Республика Алтай 56
  • 80 Республика Калмыкия 49
  • 81 Еврейская автономная область 46
  • 82 Камчатский край 45
  • 83 Магаданская область 39
  • 84 Чукотский автономный округ 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 673 860 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,15%
  • 2. Камчатский край 0,21%
  • 3. Республика Алтай 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 195 смертей:
  1. Москва 97
  2. Санкт-Петербург 75
  3. Московская область 52
  4. Краснодарский край 45
  5. Нижегородская область 40
  6. Пермский край 39
  7. Ставропольский край 38
  8. Свердловская область 35
  9. Волгоградская область 33
  10. Самарская область 30
  11. Красноярский край 30
  12. Челябинская область 29
  13. Алтайский край 28
  14. Иркутская область 28
  15. Пензенская область 26
  16. Ростовская область 25
  17. Республика Башкортостан 24
  18. Саратовская область 24
  19. Ульяновская область 20
  20. Тульская область 19
  21. Удмуртская Республика 19
  22. Оренбургская область 19
  23. Республика Крым 18
  24. Республика Чувашия 16
  25. Рязанская область 15
  26. Новосибирская область 14
  27. Ханты-Мансийский автономный округ 13
  28. Тамбовская область 12
  29. Севастополь 12
  30. Республика Татарстан 12
  31. Республика Хакасия 12
  32. Забайкальский край 12
  33. Брянская область 11
  34. Липецкая область 11
  35. Тверская область 11
  36. Республика Коми 11
  37. Республика Саха (Якутия) 11
  38. Камчатский край 11
  39. Воронежская область 10
  40. Смоленская область 9
  41. Мурманская область 9
  42. Астраханская область 9
  43. Тюменская область 9
  44. Омская область 9
  45. Ленинградская область 8
  46. Кабардино-Балкарская Республика 8
  47. Карачаево-Черкесская Республика 8
  48. Ивановская область 7
  49. Курская область 7
  50. Ярославская область 7
  51. Псковская область 7
  52. Орловская область 6
  53. Вологодская область 6
  54. Республика Адыгея 6
  55. Чеченская Республика 6
  56. Республика Мордовия 6
  57. Республика Бурятия 6
  58. Калужская область 5
  59. Калининградская область 5
  60. Курганская область 5
  61. Приморский край 5
  62. Белгородская область 4
  63. Владимирская область 4
  64. Костромская область 4
  65. Республика Карелия 4
  66. Новгородская область 4
  67. Республика Дагестан 4
  68. Кемеровская область 4
  69. Сахалинская область 4
  70. Республика Ингушетия 3
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  72. Амурская область 3
  73. Ненецкий автономный округ 2
  74. Республика Калмыкия 2
  75. Кировская область 2
  76. Республика Алтай 2
  77. Хабаровский край 2
  78. Еврейская автономная область 2
  79. Архангельская область 1
  80. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 243 255 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 928 человек:
  1. Москва 6633
  2. Санкт-Петербург 3354
  3. Московская область 3285
  4. Республика Крым 969
  5. Самарская область 921
  6. Республика Башкортостан 662
  7. Ульяновская область 654
  8. Красноярский край 651
  9. Ростовская область 576
  10. Пермский край 575
  11. Свердловская область 528
  12. Архангельская область 493
  13. Республика Саха (Якутия) 467
  14. Астраханская область 456
  15. Омская область 396
  16. Приморский край 375
  17. Ставропольский край 372
  18. Ленинградская область 357
  19. Саратовская область 343
  20. Удмуртская Республика 341
  21. Севастополь 335
  22. Липецкая область 334
  23. Брянская область 332
  24. Волгоградская область 315
  25. Калининградская область 307
  26. Псковская область 306
  27. Алтайский край 302
  28. Белгородская область 298
  29. Республика Карелия 278
  30. Оренбургская область 277
  31. Нижегородская область 273
  32. Тверская область 271
  33. Тульская область 267
  34. Хабаровский край 261
  35. Кемеровская область 259
  36. Мурманская область 244
  37. Республика Бурятия 226
  38. Забайкальский край 215
  39. Вологодская область 204
  40. Челябинская область 199
  41. Курская область 187
  42. Новосибирская область 187
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 171
  44. Республика Коми 168
  45. Смоленская область 166
  46. Республика Чувашия 163
  47. Тамбовская область 162
  48. Иркутская область 155
  49. Республика Дагестан 150
  50. Республика Татарстан 147
  51. Воронежская область 143
  52. Рязанская область 134
  53. Кировская область 130
  54. Ивановская область 124
  55. Республика Мордовия 120
  56. Калужская область 110
  57. Костромская область 105
  58. Тюменская область 105
  59. Кабардино-Балкарская Республика 98
  60. Амурская область 98
  61. Чеченская Республика 97
  62. Новгородская область 96
  63. Ярославская область 83
  64. Сахалинская область 81
  65. Краснодарский край 73
  66. Карачаево-Черкесская Республика 69
  67. Республика Ингушетия 60
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 57
  69. Курганская область 56
  70. Владимирская область 54
  71. Республика Калмыкия 54
  72. Томская область 52
  73. Республика Адыгея 48
  74. Республика Северная Осетия - Алания 45
  75. Республика Тыва 45
  76. Еврейская автономная область 43
  77. Орловская область 41
  78. Пензенская область 38
  79. Республика Хакасия 23
  80. Камчатский край 23
  81. Республика Алтай 15
  82. Магаданская область 13
  83. Чукотский автономный округ 12
  84. Республика Марий Эл 10
  85. Ненецкий автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 477 366.

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