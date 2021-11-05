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05.11.2021 12:26
Рубрика: Культура

ABBA выпустила альбом Voyage с девятью новыми песнями и одной забытой

Текст: Александр Алексеев
ABBA выпустила новый альбо. Релиз состоялся в пятницу, 5 ноября, а Voyage стал самым ожидаемым альбомом трех лет. Именно столько велась работа над диском: сами-то музыканты договорились о воссоединении быстро, но премьеру переносили не раз. И вот, наконец-то, первый за 40 лет альбом шведского квартета вышел!

В Voyage - 10 песен. Девять из них музыканты записывали в Стокгольме, на студии своего клавишника и вокалиста Бенни Андерссона с большими перерывами, начиная с 2018 года. Отчего так долго?

Фото: instagram.com/abba
ABBA выпустит песню 1978 года, не вошедшую в альбом Voules-Vous

Вначале решили попробовать - не растеряли ли свой кураж, вокальные данные и дружеское отношение друг к другу?! Оказалось, что нет! Все четверо были очень рады вновь встретиться вместе. Даже Анни-Фрид всегда охотно прилетала из Швейцарии, где давно живет с новым мужем (остальные трое остались жить в Швеции).

Но потом они еще долго работали над звуком, в котором всегда были большими перфекционистами. Ведь на новом альбоме музыканты решили восстановить свое звучание конца 70-х - начала 80-х. И это ведь получилось!

ABBA снова звучит так, как будто никуда не исчезала - она снова вне времени, попутно объединяя разные времена! Это было заметно еще по двум первым обнародованным синглам - I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, релиз которых состоялся 2 сентября. И стало отличительной приметой всего альбома. Снова яркого, эмоционального, мелодичного и очень окрыляющего. Позитивного и светлого по настроениями. Такого, что особенно кстати в непростые времена пандемии.

В Voyage 9 новых песен и одна полузабытая - Just a Notion. Изначально она была записана летом 1978 года во время работы над шестым студийным альбомом ABBA Voulez-Vous (пожалуй, самым дискотечным и танцевальным из всех), но так в него и не вошла.

Кстати

Название альбома переводится, как "Путешествие". Неспроста! Ведь все эти песни можно будет услышать во время тура ABBA Voyage, который стартует 27 мая 2022 года в Лондоне.

Сами участники квартета на сцену не выйдут - их заменят голограммы, скопировавшие участников ABBA такими, какими они были на рубеже 80-х. Но подыгрывать на сцене им будут нынешние, живые музыканты.

Создателями программы стали продюсер Свана Гисла, работавший прежде с Дэвидом Боуи и Бейонсе, и сопродюсер Людвиг Андерссон, известный по предыдущему мюзиклу группы Mamma Mia! Here We Go Again.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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