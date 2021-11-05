Агентство ООН по оказанию помощи Палестине оказалось на грани краха

Агентство ООН по оказанию помощи Палестине "близко к краху" из-за сокращения финансирования более чем на 50 процентов. Филипп Лаццарини, генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое обслуживает палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа, а также в Иордании, Сирии и Ливане, сказал, что агентство находится в глубоком кризисе из-за недополучения 100 миллионов долларов в 2021 году. По его словам, когда агентство ООН испытывает финансовые трудности с предоставлением наиболее важных услуг, это вызывает глубокое чувство отчаяния у палестинцев.

Так, Британия сократила свой основной грант более чем наполовину с 58,2 миллионов долларов в 2020 году до 28,5 миллионов долларов в 2021 году. Соединенное Королевство было третьим по величине донором БАПОР в 2020 году. Агентство управляет около 700 школами, в которых обучаются 550 тысяч палестинских детей, и предоставляет медицинские услуги и социальную помощь палестинским беженцам, уточняет Guardian. Сокращение финансовой помощи, отметил чиновник, эквивалентно потере более чем 70 тысяч мест в школах. По его словам, основной бюджет агентства в размере 800 миллионов долларов должен быть переведен на "более предсказуемую основу", и в этом месяце в Брюсселе состоится специальная конференция, на которой донорам будет предложено прекратить ежегодное прямое финансирование агентства, выделяя средства на целевые нужды.

БАПОР сильно пострадало в 2018 году, когда Дональд Трамп прекратил американское финансирование проекта, которое было возобновлено в этом году администрацией Байдена. При этом взносы стран Персидского залива упали на 200 миллионов долларов в 2018 году до 87 миллионов долларов в 2019 году до 37 миллионов долларов в 2020 году. В этом году страны Залива выделили БАПР только 20 миллионов долларов.