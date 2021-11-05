Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября

Власти Австрии приняли решение снять все ограничения на авиасообщения с Россией с 9 ноября, сохранив действующие правила въезда. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Михаэль Линхарт.

"Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда останутся неизменными", - сказал он в интервью агентству РИА Новости.

Агентство напомнило, что въезд в Австрию возможен для россиян. Если у въезжающего нет сертификата о вакцинации препаратами, одобренными ЕС или ВОЗ, ему придется отправится на 10-дневный карантин.