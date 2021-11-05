Более 30 тысяч школьников изучают русский язык в Сирии

Посол напомнил, что в 2014 году русский язык был включен в программу сирийских общеобразовательных школ в качестве предмета по выбору. И тогда все начиналось с преподавания русского 2500 школьникам. В том же году в Дамасском университете открылась кафедра русского языка.

"Разумеется, с российской стороны сирийцы, желающие изучать русский язык, получают всю необходимую поддержку. Большой вклад в данную работу, в частности, вносит вновь открывшее свои двери в марте 2020 года представительство Россотрудничества в Дамаске. На действующих на его базе курсах русского языка в настоящее время обучается порядка 450 человек", - рассказал Александр Ефимов.

В этом учебном году с 500 до 759 бюджетных мест повышена и правительственная квота для поступлению сирийцев в вузы России.

"Кроме того, в сирийской столице на базе министерства просвещения САР работает Центр открытого образования на русском языке, созданный во взаимодействии с министерством просвещения России, - добавил Ефимов. - Российская сторона также проводит курсы повышения квалификации для местных педагогов, на безвозмездной основе помогает сирийцам пополнять соответствующую учебно-методическую базу".