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05.11.2021 12:25
Рубрика: Общество

Более 30 тысяч школьников изучают русский язык в Сирии

Текст: Елена Новоселова
Более 30 тысяч школьников в 227 общеобразовательных учреждениях Сирии изучают сегодня русский язык, сообщил посол России в этой стране Александр Ефимов. "Интерес к русскому языку здесь действительно очень большой и продолжает расти. Во многом это объясняется выходом на принципиально новый уровень двусторонних отношений между нашими странами и, в частности, ролью России в продолжающейся на территории САР борьбе с терроризмом", - цитирует дипломата ТАСС.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Посол напомнил, что в 2014 году русский язык был включен в программу сирийских общеобразовательных школ в качестве предмета по выбору. И тогда все начиналось с преподавания русского 2500 школьникам. В том же году в Дамасском университете открылась кафедра русского языка.

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"Разумеется, с российской стороны сирийцы, желающие изучать русский язык, получают всю необходимую поддержку. Большой вклад в данную работу, в частности, вносит вновь открывшее свои двери в марте 2020 года представительство Россотрудничества в Дамаске. На действующих на его базе курсах русского языка в настоящее время обучается порядка 450 человек", - рассказал Александр Ефимов.

В этом учебном году с 500 до 759 бюджетных мест повышена и правительственная квота для поступлению сирийцев в вузы России.

"Кроме того, в сирийской столице на базе министерства просвещения САР работает Центр открытого образования на русском языке, созданный во взаимодействии с министерством просвещения России, - добавил Ефимов. - Российская сторона также проводит курсы повышения квалификации для местных педагогов, на безвозмездной основе помогает сирийцам пополнять соответствующую учебно-методическую базу".

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