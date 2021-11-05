Британские врачи назвали первые признаки рака ротовой полости

Белые или красные пятна на языке или слизистой оболочке могут говорить о начале первого этапа развития рака ротовой полости. Для уточнения диагноза следует обратиться за квалифицированной консультацией к специалистам-онкологам.

Как сообщает Express, об онкологии в ротовой полости также могут информировать незаживающие в течении трех недель язвы, постоянная боль в ухе или горле, затрудненное глотание или изменение речи, а также отек шеи.

По мере развития заболевания признаки усиливаются, возникают неприятные ощущения при пережевывании и глотании, неприятный запах изо рта, чувство инородного предмета в горле и анемия рта.

"Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту", - заявил врач-стоматолог Карим Абдель-Халек.

Эксперты отмечают, что риск появления опухоли во многом связан с образом жизни, привычками, соблюдением правил гигиены и питанием. В зоне риска оказываются люди, злоупотребляющие курением, жеванием табака и бетеля, употреблением спиртных напитков и наркотических веществ. Еще одним фактором, провоцирующим заболевание, являются повторяющиеся механические травмы (ранки после контакта с осколком зуба или острым краем пломбы) и неправильное использование зубных протезов.

Для профилактики и распознавания болезни на ранней стадии рекомендуют регулярно посещать с профилактическими осмотрами врача стоматолога.