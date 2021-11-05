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05.11.2021 15:43
Рубрика: Власть

Депутаты наградили специалистов Военно-медицинской академии

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Отличившихся специалистов Военно-медицинской академии наградили благодарностями от Комитета Госдумы по обороне за помощь гражданскому населению в период пандемии COVID-19. Среди отмеченных депутатами - курсанты вуза. В церемонии награждения участвовал председатель думских оборонщиков Андрей Картаполов.

"Работа военных медиков, особенно сейчас - это главное, что делается в нашей стране. И, конечно, мы не можем остаться в стороне. Хочу отметить, качество обучения в академии, потому что, судя по результатам работы в парке "Патриот" - оно высочайшее, - отметил Картаполов.- Я знаю, что среди вас сегодня те, кто принимал участие в развертывании медицинского центра в Подмосковье. Вы продолжаете спасать человеческие жизни не только здесь, в стенах Военно-медицинской академии. За это вам огромное спасибо".

На протяжении всей пандемии военные медики помогают своим коллегам в регионах РФ. Военврачи и медсестры трудились в составе выездных бригад, делали все необходимое, чтобы не допустить распространения опасной для жизни инфекции.

Сейчас специалисты Военно-медицинской академии вновь готовы оказывать помощь больным коронавирусом. Уже завершена подготовка к отправке в Московскую область первого медицинского отряда численностью более 220 военнослужащих. В составе этой группы врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии, а также курсанты ВМА. Последние будут работать с пациентами под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Надо сказать, что курсантов и слушателей академии допускают к оказанию медпомощи больным с ковидом исключительно по собственному желанию. Каждый действующий и будущий военврач перед этим прошел на базе академии специальную подготовку. Специалисты станут работать посменно, сутки через двое. Всех обеспечат средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых армейских медиков организуют на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.

"В дальнейшем, спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре", - сообщили в Минобороны РФ.

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