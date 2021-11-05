Диетолог Людмила Микитюк рассказала о пользе какао

Новости

Овечкин сократил отставание от Халла до одной шайбы 08:22
В Якутии прокуратура начала проверку после ЧП на руднике в Мирном 08:10
Россияне рассказали, почему увольняются с работы 08:04
Врач рассказала, как быстрее восстановить вкус и запах после COVID-19 08:00
Белый дом отреагировал на решение ОПЕК+ по добыче нефти в декабре 07:50
Врач рассказал, как правильно завершить длинные выходные 07:38
ПФР ускорит процесс лишения иностранцев пенсии 07:15
В Приморье с 8 ноября расширят систему QR-кодов на магазины и бани 06:37
Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Якутии 06:17
Температура воздуха в Сибири превысит норму на 20 градусов 05:45
Юристы рассказали, как списать старые долги по квартплате 05:00
Роспотребнадзор: Риск заразиться COVID-19 от привитого в разы меньше 04:30
В Забайкалье студентов и школьников переведут на дистанционное обучение 04:10
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19 03:45
Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией 02:54
В США объявили награду в 10 млн долларов за данные о хакерах DarkSide 02:30
Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +13 01:47
В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины 01:24
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы 01:01
Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой 00:29
Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином 00:10
В Сан-Франциско обяжут детей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 04.11.2021
Собянин: Эффект нерабочих дней поймем в конце следующей недели 04.11.2021
Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера" 04.11.2021
Песков рассказал про давнее приглашение Лукашенко в Крым 04.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
05.11.2021 07:56
Рубрика: Общество

Диетолог Людмила Микитюк рассказала о пользе какао

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Какао может принести пользу организму, но этот напиток имеет и свои недостатки. Об этом РИА Новости рассказала диетолог Людмила Микитюк. Она отметила, что наиболее полезным будет натуральный тертый какао, а не растворимый напиток.

Фото: iStock
Нутрициолог рассказала о пользе кунжута при высоком холестерине

По словам эксперта, в какао-порошке содержится много витаминов и минералов, благотворно влияющих на работу мышц, помогающих при анемии, обеспечивающих плотность костной ткани, полезных для детей и беременных женщин. Также какао способствует избавлению от плохого холестерина и очищает печень. Употребление напитка положительно влияет на половые гормоны, процесс деления клеток и роста тканей, в какао имеются антиоксиданты. У какао есть и другие примечательные свойства.

"Благодаря фенолам и процианидинам омолаживается кожа. Меланин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос. Из какао можно даже делать маски. Испанские ученые доказали пользу какао при циррозе и фиброзе печени", - говорит Микитюк.

Однако какао с молоком и сахаром является калорийным напитком. Употреблять его рекомендуется утром.

Напоминаем, что при серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией
ПФР ускорит процесс лишения иностранцев пенсии
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19
Роспотребнадзор: Риск заразиться COVID-19 от привитого в разы меньше
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов