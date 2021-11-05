Диетолог Людмила Микитюк рассказала о пользе какао

Какао может принести пользу организму, но этот напиток имеет и свои недостатки. Об этом РИА Новости рассказала диетолог Людмила Микитюк. Она отметила, что наиболее полезным будет натуральный тертый какао, а не растворимый напиток.

По словам эксперта, в какао-порошке содержится много витаминов и минералов, благотворно влияющих на работу мышц, помогающих при анемии, обеспечивающих плотность костной ткани, полезных для детей и беременных женщин. Также какао способствует избавлению от плохого холестерина и очищает печень. Употребление напитка положительно влияет на половые гормоны, процесс деления клеток и роста тканей, в какао имеются антиоксиданты. У какао есть и другие примечательные свойства.

"Благодаря фенолам и процианидинам омолаживается кожа. Меланин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос. Из какао можно даже делать маски. Испанские ученые доказали пользу какао при циррозе и фиброзе печени", - говорит Микитюк.

Однако какао с молоком и сахаром является калорийным напитком. Употреблять его рекомендуется утром.

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